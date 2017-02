UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Manuel Vallicella via dal programma? La profonda crisi forse è passata… (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA CI RIPENSA? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Manuel Vallicella lascerà il trono classico di Uomini e Donne? Durante il corso della puntata andata in onda ieri, dopo le dinamiche di Sonia Lorenzini e Luca Onestini, l’attenzione si è concentrata sul tronista super tatuato ed in forte crisi. Manuel infatti, ha rivelato di provare moltissima ansia per questa nuova esperienza e così, più di una volta ha pensato di poter mollare la presa ed abbandonare il suo nuovo ruolo. Questa notizia ha letteralmente sconvolto le fan del programma che aspettavano da tantissimo tempo di poterlo rivedere in trasmissione con il suo attuale ruolo. Vallicella infatti, è stato molto apprezzato durante il corso del trono di Ludovica Valli quando, “quasi” innamorato, si è giocato tutte le carte disponibili per potere entrare nel cuore dell’ex tronista. La giovane però, ha preferito cadere tra le braccia di Fabio Ferrara anche se, come ben sapete, la storia non è andata bene. Dopo la separazione tra Ludovica e Fabio inoltre, molti fan speravano di poter ritrovare la Valli in trasmissione nel ruolo di corteggiatrice ma così non è stato. Manuel ha quindi iniziato il suo percorso mostrando un lato particolare di sé e, nonostante l’amore delle fan, fin da subito è apparso spaurito e confuso dalla nuova esperienza. Attualmente, le registrazioni del trono classico si erano “stoppate” per dare spazio alla nuova esperienza sanremese di Maria e quindi, si attendeva con ansia di sapere se Manuel avesse cambiato idea oppure no. Notizia delle ultime ore, vuole proprio che il prossimo giovedì 16 febbraio, ci sarà spazio per la nuova registrazione e, a darne notizia è il VicoloDelleNews. Sempre dallo stesso sito sono emerse già in passato le prime indiscrezioni sul tronista. Secondo quanto si legge infatti, Vallicella è stato avvistato da una estimatrice in giro per la sua Verona e, dagli scatti appare oltre che sereno anche sorridente. Il tronista infatti, aveva confessato di non volere più uscire e di essere afflitto da una fortissima ansia. Forse questa pausa involontaria gli ha offerto del tempo per ripensarci. A questo punto non ci resta che attendere con ansia la nuova registrazione mentre a breve, dalle 14.45 in poi, andrà in onda lo speciale dedicato a San Valentino.

