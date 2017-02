UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani romantica come non mai, merito di Sanremo oppure… (Trono Over)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO OVER: GEMMA GALGANI E LA SETTIMANA A SUON DI MUSICA, IL CUORE È IN FESTA? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Gemma Galgani ha passato la scorsa settimana condividendo molti pensieri, fotografie e video in riferimento a Sanremo 2017. La dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne infatti, anche per via della presenza di Maria De Filippi, ha dedicato le passate giornate al Festival della musica italiana. Gemma infatti, faceva il tifo per Francesco Gabbani anche se non ha disdegnato le canzoni di Gigi D’Alessio e Al Bano, eliminati durante il corso della gara e portandosi a casa un bagaglio carico di polemiche. “Albano un grande rappresentante del significato dell'amore! Canta usando le parole d'amore che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire! Una testo che contiene parole così profonde che sono davvero commoventi… Beh voi lo sapete come sono fatta, sono una inarrestabile romantica, non ci posso fare nulla!!!! E questa canzone rappresenta tutto ciò che ho sempre manifestato sull'amore!”, ha scritto la Galgani condividendo il video della canzone di Al Bano. Di seguito però, spazio anche per il compagno di Anna Tatangelo: “Continua il tour delle meravigliose canzoni di Sanremo, che quest'anno sono davvero bellissime!!! Questa sera vi mando la mia buonanotte con la canzone di Gigi d'Alessio "La prima stella". Oggi pomeriggio vi ho dedicato quella di Albano, stupenda, ma adesso con questa vorrei salutare tanto la mia mamma, la mia stella... colei che ogni giorno mi indica il cammino, mi protegge dalle avversità, mi fa luce nei momenti bui...la mia stella è in cielo ma un pezzo di lei lo tengo sempre nel mio cuore e gelosamente lo custodisco!”. Gemma così come il cantante, ha dedicato la canzone a sua madre, per poi illustrare ancora la sua opinione anche attraverso i commenti. Dopo la condivisione del brano sanremese di Gigi D’Alessio inoltre, la dama ha aggiornato la sua immagine di copertina condividendo una fotografia di lei da piccola in braccio alla madre. La dama torinese però, proprio in questa settimana appare decisamente positiva ma soprattutto molto romantica: qui gatta ci cova? Proprio di recente è iniziata la sua frequentazione con Michele D’Ambra, il cavaliere over più giovane di lei di ben 20 anni, le cose procedono bene? Se dovessimo ascoltare solo l’umore di Gemma, sembrerebbe proprio di sì…

