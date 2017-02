UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Alessandro Schincaglia tronista? I rumors aumentano (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO SCHINCAGLIA SEMPRE PIU’ VICINO AL TRONO – Se la posizione di Manuel Vallicella e Sonia Lorenzini vacilla sempre di più, Alessandro Schincaglia di avvicina a piccoli passi al trono classico di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Sonia Lorenzini per poche settimane stregando il pubblico del programma, Alessandro ha lasciato la trasmissione non essendo sicuro di potersi mettere totalmente in gioco per il ritorno nella sua vita della sua ex fidanzata. Dalla rivelazione di Schincaglia, però, sono passate alcune settimane e, ad oggi, l’ex corteggiatore sembrerebbe pronto a voltare definitivamente pagina accettando il trono di Uomini e donne. Con il probabile addio di Manuel, infatti, Alessandro Schincaglia è considerato in pole per prendere il suo posto sul trono. Faccia da bravo ragazzo, faccia bella e pulita e un atteggiamento educato e gentile rendono Alessandro un tronista perfetto. Sarà, dunque, lui il nuovo protagonista di Uomini e Donne?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E SONIA LORENZINI VICINI ALL’ADDIO – Potrebbe esserci un doppio addio nel trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, a lasciare il programma nel corso della prossima registrazione del trono classico potrebbero essere sia Manuel Vallicella che Sonia Lorenzini. Il tronista veronese, dopo aver rivelato le sue difficoltà, avrebbe deciso di lasciare definitivamente il programma di Maria De filippi anche se il Vicolo delle News svela che potrebbe esserci un cambiamento dell’ultima ora. Oltre a Manuel, tuttavia, anche Sonia Lorenzini potrebbe presto tornare a casa. L’ex corteggiatrice di Claudio D’angelo continua ad essere bersagliata dalle critiche dopo la segnalazione di Mario Serpa sul presunto accordo che avrebbe con il corteggiatore Federico Piccinato. La posizione della Lorenzini risulta ancora più in bilico dopo il post di Raffaella Mennoia che, sui social, ha scritto: “Le bugie hanno le gambe corte”. Quella della Mennoia è una frecciatina nei confronti di Sonia Lorenzini?

