UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta, Giulia o Soleil? (Trono Classico

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI E I SENTIMENTI PER GIULIA LATINI – La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne si avvicina e sale la curiosità dei fans, in attesa di scoprire cosa succederà a Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Se i due potrebbero lasciare il trono, Luca Onestini potrebbe sorprendere i fans scegliendo subito. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, è diviso tra Giulia Latini e Soleil Sorgè. Due ragazze pronfondamente diverse l’una dall’altra che, tuttavia, hanno colpito il futuro dentista. Con Giulia Latini, l’attrazione è più mentale che fisica anche se alla corteggiatrice Luca ha regalato il suo primo bacio da tronista. Ragazze semplice e spontanea, Giulia rappresenta la ragazza della porta accanto che, senza modi di fare plateali ha fatto breccia nel cuore del tronista. Tuttavia, nelle ultime settimane, qualcosa si è incrinato tra Giulia e Luca. Quest’ultimo, infatti, non solo non gradisce il rapporto che la Latini ha ancora con il suo ex fidanzato ma non avrebbe neanche gradito il suo silenzio di fronte alle esterne più intime con le altre corteggiatrici. Nonostante i malintesi, tuttavia, il feeling tra Luca e Giulia c’è e i fans sono convinti che sarà proprio la Latini la scelta di Onestini.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI, SOLO UN’ATTRAZIONE FISICA PER SOLEIL SORGE’? – Soleil Sorgè è sicuramente la corteggiatrice che, in questa seconda parte della stagione di Uomini e Donne sta creando maggiori discussioni. Bella, sexy, sensuale, sicura di sé e con tanta voglia di trovare un piccolo posto al sole nel mondo dello spettacolo, Soleil Sorgè, sin dalla sua prima esterna con Luca Onestini, è diventata il bersaglio delle rivali e di Tina Cipollari. Nonostante le critiche, tuttavia, Soleil, anche grazie alla sua avvenenza fisica, ha fatto breccia nel cuore del bel Luca che non nasconde di provare nei suoi confronti una grande attrazione fisica. Le esterne tra Luca e Soleil sono spesso intime e molto sensuali anche se tra i due il contatto vero e proprio non c’è ancora stato. I fans, tuttavia, invitano il tronista a stare alla larga da Soleil che, secondo quanto si legge sui social, sarebbe interessata solo alla popolarità? Sarà davvero così? E, soprattutto, Luca seguirà i consigli dei fans o deciderà con la propria testa?

