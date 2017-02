UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Marco Fantini e Beatrice Valli, il San Valentino più bello (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI FESTEGGIANO IL SAN VALENTINO PIU’ BELLO – Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano il San Valentino più bello da quando stanno insieme. La coppia di Uomini e Donne, in attesa del primo figlio, ha condiviso sui social l’emozione di festeggiare il giorno degli innamorati con un grande regalo in arrivo. “Buon San Valentino a noi! Stiamo aspettando il regalo più grande della vita!! Amare è felicità!!!”, scrive l’ex corteggiatrice su Instagram sfoggiando il più bello dei suoi sorrisi. Sempre più bella e radiosa, Beatrice Valli non nasconde la felicità che sta provando in questo periodo. Già mamma del piccolo Alessandro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne coronerà presto il sogno di allargare la famiglia grazie a Marco Fantini. I due, dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e Donne sono riusciti a superare anche una piccola crisi che li aveva portati a lasciarsi. L’amore che, tuttavia, li ha uniti dal primo giorno era talmente forte da averli riavvicinati nuovamente. Oggi, Marco e beatrice non potrebbero essere più innamorati e felici. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI IN ATTESA DI UNA BAMBINA? – Tra pochi mesi, Marco Fantini e Beatrice Valli potranno stringere tra le braccia il frutto del loro amore. Il pancione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne cresce ogni giorno di più e i fans si chiedono se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. A fornire qualche indizio è stata l’ex tronista che ha regalato alla compagna una maglia color rosa. “Grazie Marco per avermi regalato questa T-shirt di Olivia pre-San Valentino… e di un colore a caso”, ha scritto su Instagram la bellissima Beatrice. L’ex corteggiatrice, già mamma di un maschietto, darà, dunque, alla luce una bambina? Sono molti i fans della coppia di Uomini e Donne che sognano il fiocco rosa per Marco e Beatrice i quali, però, almeno per il momento, preferiscono mantenere il segreto fino al parto.

© Riproduzione Riservata.