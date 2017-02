UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, San Valentino speciale per Raffaella Mennoia: il post che commuove i fans (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RAFFAELLA MENNOIA, IL POST PER SAN VALENTINO – Raffaella Mennoia, da anni aiuta i tronisti di Uomini e Donne a trovare l’amore. Amatissima dal pubblico del programma di Maria De Filippi, l’autrice storica di Uomini e Donne cerca di difendere la sua vita privata. Dopo la fine della sua relazione con Jack Vanore, infatti, della vita privata della Mennoia si sa davvero poco. Nel giorno di San Valentino, però, Raffaella ha voluto stupire i suoi followers condividendo su Instagram un post con cui ha ringraziato tutte le persone che sono passate nella sua vita. “Oggi è San Valentino e io voglio fare gli auguri a tutte le persone che mi hanno amato e che ho amato. Sono stata fortunata in amore, ho dato ma ho anche molto ricevuto” – rivela la Mennoia che poi continua – “Difendo la mia femminilità e difendo e proteggo chi amo, spesso ho preferito non guardare fino in fondo per paura di perdere chi amavo”. La Mennoia, poi, da donna adulta, fa un bilancio dei suoi errori: “Oggi sono adulta e nonostante la mia vita sentimentale non mi regali serenità mi sento più forte di prima perché riesco a fare un passo indietro dalla ragione. Se sono diventata così però lo devo molto a chi mi ha amata. Quindi auguri a chi mi ha amata e fatta sentire unica e importante”. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RAFFAELLA MENNOIA VS SONIA LORENZINI? – Raffaella Mennoia contro Sonia Lorenzini? Nel trono classico di Uomini e Donne potrebbe scoppiare la guerra. La redattrice storica di Uomini e Donne ha pubblicato sui social un post che sembrava indirizzato proprio alla tronista. “Le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto la Mennoia allarmando i fans della Lorenzini che hanno subito immaginato un finale tragico per l’avventura sul trono della loro beniamina. Raffaella Mennoia non ha mai avuto un rapporto idilliaco con i tronisti che non sono stati totalmente sinceri. Sonia Lorenzini rientra in questa categoria? La tronista non è ancora riuscita a smentire la segnalazione di Mario Serpa, convinto che Sonia sia d’accordo con Federico Piccinato per la scelta finale. La Mennoia, dunque, porterà a galla le prove contro Sonia?

