UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, il San Valentino di Aldo e Alessia, Teresa e Salvatore (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IL REGALO DI ALDO PALMERI PER ALESSIA CAMMAROTA - Aldo Palmeri e Alessia Cammarota festeggiano insieme il giorno di San Valentino. Mentre i fans di Uomini e Donne attendono ancora l’annuncio ufficiale del ritorno di fiamma, Aldo e Alessia continuano a regalare indizi ai fans del loro riavvicinamento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, su Instagram, ha pubblicato la foto del regalo che le ha fatto recapitare Aldo scrivendo: “Quando Lui... ti conosce meglio delle sue tasche ....?”. Tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, dunque, sta tornando tutto come prima. A piccoli passi, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno cercando di salvare il loro matrimonio per regalare al piccolo Niccolò la famiglia che merita. Il riavvicinamento di Aldo e Alessia ha scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno sempre creduto nel loro amore al punto da aver sempre sperato in un ritorno di fiamma. Non ci resta, dunque, che attendere l’annuncio ufficiale della coppia. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IL SAN VALENTINO DI TERESA CILIA E SALVATORE DI CARLO – Primo San Valentino da marito e moglie per Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che hanno coronato il loro sogno d’amore lo scorso settembre. Sempre più innamorati e felici, la coppia ha deciso di celebrare questo giorno lontano dalle telecamere di Uomini e Donne al punto da aver rifiutato di partecipare alla puntata speciale del programma in cui si sono incontrati e innamorati. Salvatore, tuttavia, ha voluto celebrare il giorno degli innamorati pubblicando una foto in cui bacia teneramente la sua bella mogliettina scrivendo: “buongiorno #primo #sanvalentino #maritoemoglie # auguri #atutti. TIAMO”, scrive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. E’ un giorno speciale, dunque, per i Teresavvo che, dopo aver pronunciato il fatidico sì sperano di realizzare presto un altro grande sogno ovvero quello di formare una famiglia. La cicogna, dunque, farà presto tappa a casa Di Carlo? Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.