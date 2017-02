UOMINI E DONNE/ Gossip e news: Beatrice Valli e il mistero sul regalo di Marco Fantini, foto (oggi, 14 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: BEATRICE VALLI E IL MISTERO SUL REGALO DI MARCO FANTINI, FOTO (TRONO CLASSICO) - Anche le coppie di Uomini e Donne festeggiano San Valentino e i protagonisti del trono classico non fanno eccezione. Ma come stanno vivendo Beatrice Valli e Marco Fantini questa ricorrenza così speciale? Come noto, i due stanno per diventare genitori, di conseguenza in queste ultime settimane tutte le attenzioni si sono spostate su Beatrice e sulla sua gravidanza. Il pancione cresce e con esso tutto l'entusiasmo dei suoi fan, che oggi giorno le fanno sentire il loro affetto, soprattutto in questo momento così particolare. La Valli, poche ore fa, ha ricevuto da marco Fantini un paio di scarpe nere, un regalo per San Valentino che l'ex corteggiatrice ha puntualmente pubblicato sui social. Nello scatto, però, la Valli ha inquadrato anche una piantina, di conseguenza alcuni fan, nelle ultime ore, hanno avuto dei dubbi sul regalo effettivamente fatto da Marco Fantini. Ecco alcuni commenti: "Qual e' il regalo, le scarpe o la piantina?? ", "Pensavo parlassi dei bulbi...". Per cercare di scoprire la verità sul regalo che Marco Fantini ha fatto a Beatrice Valli, potete cliccare qui e visualizzare la foto direttamente su Instagram.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: I DAMAELLIS FESTEGGIANO SAN VALENTINO A NEW YORK (TRONO CLASSICO) - Giulia De Lellis e Andrea Damante, protagonisti della passata stagione del trono classico di Uomini e Donne, sono rimasti nel cuore dei tanti telespettatori sopratutto grazie al loro amore così profondo. La coppia ha superato polemiche molto aspre e ha resistito anche alla lungo periodo di separazione causato dalla permanenza dell'ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip, un'occasione che ha dato a entrambi molta notorietà e che li ha avvicinati, ancora una volta, al loro grande pubblico. Oggi, i due protagonisti si trovano a New York ed è proprio lì che, a quanto pare, passeranno la giornata degli innamorati. Giulia De Lellis, pochi minuti fa, ha dato la buonanotte a tutti direttamente dalla sua camera d'albergo, senza dimenticare di tenere conto del fuso orario: "Buongiorno a voi, buonanotte a me", ha scritto l'ex corteggiatrice nella didascalia della sua foto. Se volete visualizzare il suo scatto, potete cliccare qui.

