UOMINI E DONNE/ Gossip e news: Luca Onestini a un passo dalla scelta? Soleil sa come conquistarlo, foto (oggi, 14 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: LUCA ONESTINI A UN PASSO DALLA SCELTA? SOLEIL SA COME CONQUISTARLO, FOTO - Quella trasmessa ieri a Uomini e donne è stata una puntata che i protagonisti del trono classico di certo non dimenticheranno facilmente. dopo l'annuncio di Manuel Vallicella sul suo ritiro, che ha lasciato tutti i presenti di stucco, il pubblico ha potuto vedere Luca Onestini deluso dalle sue corteggiatrici, senza però riuscire a prendere una decisione certa sulla loro sorte. L'ex corteggiatore di Clarissa Marchese è attualmente alle prese con due ragazze moltO diverse fra loro ma allo stesso tempo pronte a tutto pur di conquistarlo. La prima è Giulia Latini, che dopo le polemiche della puntata di ieri ha scelto di sfogarsi in palestra pubblicando uno scatto sui social. La seconda è Solei Sorge, che ha scelto di rispondere alle critiche ricevute con un messaggio breve, ma particolarmente eloquente, eccolo: "La lontananza che rimpicciolisce gli oggetti per l'occhio, li ingrandisce per il pensiero..". Siamo ancora lontani dalla decisione di Luca Onestini, ma il momento della scelta si avvicina, quale sarà l'ultima parola del tronista? Per visualizzare lo scatto di Solei su Instagram, potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ALESSANDRO CALABRESE, FRECCIATINA A SONIA LORENZINI? - Alessandro Calabrese è stato eliminato da sonia Lorenzini nel corso di una delle ultime puntate del trono classico di uomini e Donne, ma il corteggiatore, apparentemente lontano dai veleni che hanno colpito la tronista, prima di abbandonare per sempre lo studio di Maria De Filippi ha detto la sua su quei pettegolezzi su Federico e su quella vicenda sulla quale tutto il pubblico di Canale 5 ancora aspetta delle spiegazioni. Il corteggiatore, ormai lontano da Sonia Lorenzini, ha lasciato un messaggio sui social che però ha tutta l'aria di essere una frecciatina nei confronti di qualcuno: "Il destino determina chi entrerà nella tua vita, ma sei tu a decidere chi resterà. Ho imparato che la verità fa male una volta sola, e una bugia ogni volta che te ne ricordi. Ci sono tre cose nella vita che non ritorneranno mai: le parole, il tempo, e le opportunità. Quindi, dai valore a chiunque dia valore a te, e non trattare da priorità chi ti tratta come un'opzione.". A chi è rivolta la sua citazione? Cliccate qui per visualizzare il post su Instagram.

