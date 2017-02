VESTITO PER UCCIDERE/ Su Rai Movie il film con Angie Dickinson e Nancy Allen

VESTITO PER UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Vestito per uccidere è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 14 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola che appartiene al genere dei film thriller prodotta nel 1980: è stata interpreta da validi attori come Angie Dickinson, Nancy Allen, Keith Gordon e Michael Caine. il film che è ha la durata di cira 105 minuti, è stato scritto, diretto e sceneggiato dal Brian De Palma, il regista che ha contribuito con altri suoi colleghi alla nascita della New Hollywood. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

VESTITO PER UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 14 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Kate Miller è una donna sposata, che ha un serio problema, è frustrata sessualmente, e per potersi curare fa terapia presso lo psichiatra Robert Elliott. Durante un incontro con il dottore, Kate cerca in tutti i modi di sedurre il medico, il quale però la rifiuta. Una sera la donna va a visitare una mostra, in cui incontra uno sconosciuto. La donna incomincia a essere attratta dall'uomo e dopo averlo sedotto, i due fanno sesso prima su un taxi, e dopo in una camera d'albergo. Durante la notte, Kate, mentre il suo amante sta dormendo, decide di fuggire da lui e di ritornare a casa. Prima di uscire dalla stanza, controllando i documenti dello sconosciuto, scopre che quest'ultimo ha una malattia venerea, colta dal panico fugge in ascensore. In contemporanea Kate nota di aver dimenticato la fede nuziale nella stanza dell'albergo e decide di risalire a riprendersi l'oggetto, ma quando sta per uscire dall'ascensore, la Miller viene uccisa, con un rasoio, da una misteriosa donna con i capelli biondi. Ad un certo punto, una prostituta, di nome Liz, scopre il cadavere di Kate e riesce ad intravedere anche l'assassina, mentre si sta allontanando dal luogo del delitto. Liz chiama la polizia, ma viene ingiustamente sospettata di essere l'autrice dell'omicidio. La prostituta riesce a fare amicizia con il figlio Peter, il filglio della vittima. I due ragazzi cercano di scoprire insieme chi è l'assassino di Kate. Un giorno, Liz viene aggredita da una transessuale di nome Bobbi, che va anche lei in cura presso lo psichiatra Robert Elliott. La prostituta per fortuna riesce a salvarsi e ad andare da Peter. Quando i giovani si incontrano, Peter comunica a Liz che ha scoperto che l'assassino della madre è l'ultimo paziente di giornata dello psichiatra Elliott. Per scoprire il nome di questo paziente, la prostituta e il figlio della Miller vanno nello studio dello psichiatra Robert e dopo aver incontrato il dottore, la prostituta riesce a scoprire un'amara verità. La ragazza scopre che la transessuale Bobbi ed Elliott sono la stessa persona. Il medico soffre infatti di doppia personalità e nelle vesti di Bobbi, ha ucciso Kate. Lo psichiatra viene arrestato da una poliziotta e finisce in un manicomio per criminali.

