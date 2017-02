WHITE NIGHT/ Anticipazioni puntata 14 febbraio 2017: intrighi e giochi di potere per un trio inaspettato. Sbarca su Netflix il drama con Lee Yo-won.

WHITE NIGHT, ANTICIPAZIONI PUNTATA 14 FEBBRAIO. Un nuovo titolo della Activision promette di farsi strada all'interno delle serie Tv drammatica: la prima stagione di White Night sarà disponibile oggi, martedì 15 febbraio 2017, su Netflix. La trama presenta un mix di generi che puntano lo sguardo verso i grandi classici, dalle tinte noir e le note più romantiche. Ruoterà attorno alla storia di tre persone completamente diverse, concentrandosi su tematiche come ambizione e potere. Seo Yi-Kyung è infatti una ricca ereditiera dal cuore freddo come una pietra e non crede che l'avidità sia un peccato. E' disposta inoltre a fare qualsiasi cosa pur di ottenere tutto ciò che vuole. Park Arma-Woo è invece uno spirito libero, senza alcun freno, che di recente ha scoperto di essere stato tradito dal suo più grande amore e dalla donna che dodici anni prima ha ereditato la società, ovvero Seo. Quale stato d'animo prenderà il posto di un sentimento deluso e spezzato? Infine Lee Se-jin, un orfano che è stata assunto nella villa e che proviene da una famiglia estremamente povera. Farà di tutto per prendere parte al gioco di potere e dominio che imperversa negli ambienti dei più ricchi. Un senso di rivalsa che la porterà presto ad affrontare dei duri colpi. Lo show avrà come protagonista Lee Yo-won, una vera star in Corea, il suo paese natale, che sarà Seo, mentre Park e Lee verranno interpretati da Jin Goo. Lo show è stato ideato a Han Ji-hoon e diretto da Lee Jae-dong. Durante un'intervista rilasciata lo scorso novembre, Goo ha spiegato come il proprio ruolo all'interno del dramma sarà molto diverso rispetto ai suoi lavori precedenti. I due ruoli che è chiamato ad interpretare in questo nuovo progetto non si distaccano molto rispetto ai personaggi che ha già conosciuto in passato, oltre che avvicinarsi molto anche alla sua personalità. Una delle differenze fra Park e Seo riguarderà principalmente il loro modo di interagire con gli altri. Il primo guarda negli occhi delle persone con cui comunica molto di più di quanto faccia il sergente Seo.

