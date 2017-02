2 BROKE GIRLS 6 / Anticipazioni puntata 15 febbraio 2017: Caroline e Max a braccio di ferro per la reputazione del locale

2 BROKE GIRLS 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 15 febbraio 2017, Joi trasmetterà in prima Tv assoluta un nuovo episodio della serie 2 Broke Girls 6. Sarà il terzo, dal titolo "...e le due inaugurazioni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sophie (Jennifer Coolidge) ha le doglie ed attende con Oleg (Jonathan Kite) e le ragazze all'esterno del Diner, nella speranza che Han (Matthew Moy) arrivi al più presto. Il viaggio ovviamente non è dei migliori, sia perché sono in tanti nella stessa auto, sia per il traffico. Sophia intanto sente il bambino spingere sempre di più, ma scopre poi che si tratta solo di un sandwich. Oleg invece vorrebbe che attendesse di arrivare all'ospedale, dato che ha pagato tanti soldi per la camera extra lusso per il parto. Caroline (Jonathan Kite) dal suo canto ha fretta perché stanno per inaugurare il Dessert Bar e cerca di premere affinché il ginecologo acceleri la nascita del bambino. In tutta questa situazione concitata, Max (Jonathan Kite) mantiene il suo rapporto hot con Randy (Ed Quinn) via telefonica, anche se l'amica non è felice di vederla ancora legata al suo ex fidanzato. Ovviamente Max ha una teoria tutta sua riguardo al sesso post rottura che stanno facendo e che li porterà verso una fine definitiva. Poco dopo, il personale trasporta la modella Vanessa Nibotita (Elizabeth Chambers) all'interno della stanza, dato che è una vip, ma Sophie non intende cederle il posto. Viene sbattuta ugualmente in corridoio, dove Caroline inizia a distribuire i volantini per l'apertura del locale, mentre Oleg cerca invano una soluzione alternativa negli altri reparti dell'ospedale. Una volta che la modella ha partorito, Sophie può rientrare nella sua stanza di lusso, ma partorisce non appena Oleg si allontana dalla stanza. Sapendo che il marito non si perdonerà mai di essersi perso la nascita della figlia, accetta l'idea di Max di rifare il parto in modo finto. Grazie alle frasi scabrose di Max, Oleg sviene in pochi minuti ed al suo risveglio può conoscere la figlia, Barbara. Quella sera, Caroline e Max decidono di aprire in anticipo grazie alla partecipazione del celebre rapper 2 Chainz (2 Chainz) all'inaugurazione. Nonostante il successo, Petto (Andy Dick) si presenta pronto a far chiudere il locale per via della licenza mancante. Le ragazze sono quindi costrette a chiudere per 14 giorni lavorativi, ma Max realizza anche di voler ritornare con Randy. Fra tutti quanti l'unico ad averci davvero guadagnato sembra Han, che riprende le redini del Diner anche senza aver saldato il debito con le ragazze.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "...E LE DUE INAUGURAZIONI " - Caroline e Max decidono di andare in cerca di potenziali clienti nei locali più esclusivi di Williamsburg, fra cui quello più in vista di tutti. Qui Max entra nelle simpatia del buttafuori, che si presenta quindi al Dessert Bar il giorno successivo, in compagnia dei suoi amici. Il gruppo non è tuttavia il tipo di clientela che le ragazze avrebbero voluto avere, ma visto che il quartiere è sotto il dominio di una gang, decidono di sfidare il leader della banda a braccio di ferro. Il vincitore potrà rimanere nella zona, altrimenti dovrà andarsene definitivamente. Dato che deve riconquistare Randy, Max chiede aiuto ad Oleg per inviare all'ex fidanzato dei messaggi bollenti.

© Riproduzione Riservata.