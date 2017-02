AGENTE 007: L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO/ Su Rai Movie il film con Roger Moore e Christopher Lee

AGENTE 007: L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro è il film in onda su Rai Movie oggi, 15 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura e azione dal titolo originale The Man with the Golden Gun, realizzata nel 1974 diretta da Guy Hamilton con il soggetto tratto dai famosi romanzi di Ian Fleming e con la sceneggiatura riadattata da Richard Maibaum e Tom Mankiewicz. Nel cast Roger Moore, Britt Ekland, Christopher Lee, Maud Adams, Bernard Lee e Hervè Villechaize. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007: L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista James Bond (Roger Moore), che per una volta nella sua carriera di agente segreto si trova ad affrontare un caso molto particolare: qualcosa che lo riguarda da molto vicino. Un certo Francisco Scaramagna, conosciuto come l’uomo dalla pistola d’oro essendo un terribile e temibile killer, è sulle tracce dell’agente 007 perché intenzionato in qualche modo a farlo fuori. James Bond, venuto a conoscenza di questa cosa non si capacita: per quale motivo lo spietato killer vuole ucciderlo? Poi si convince che Scaramagna è un assassino che uccide solo per piacere, che dietro questo suo volere non c’è alcun motivo, ma solo una morte in più a da aggiungere al suo archivio. Inoltre James Bond scopre che il nome, uomo dalla pistola d’oro, deriva proprio dal fatto che il killer usa una pistola che è fatta e ricoperta completamente da oro e che anche le pallottole che usa Scaramagna sono tutte d’oro. L’agente 007 scopre il fornitore di Scaramagna è un uomo di nome Lasar (Marne Maitland) e che inoltre l’assassino non uccide gratuitamente ma viene profumatamente pagato arrivando a circa un milione di dollari per ciascuna vittima. Tutti questi soldi acquisiti uccidendo una persona dietro l’altra danno a Scaramagna la possibilità di vivere una vita molto agiata e tranquilla che trascorre in compagnia del proprio maggiordomo Nick Nack (Hervè Villechaize). James Bond si mette sulle tracce del pericolo killer e tra una serie di inseguimenti arriva il duello finale in cui l’uno prova ad avere la meglio sull’altro a suon di pistola, ma alla fine ad avere la meglio sarà proprio l’astuto agente 007.

© Riproduzione Riservata.