AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news, Shady e Mike Bird, è nata una nuova coppia? (Oggi, 15 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: E’ AMORE TRA SHADY E MIKE BIRD? – Dopo Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti, nella scuola di Amici 2017 sembra sia nato un nuovo amore. Shady e Mike Bird sono sempre più vicini e sembrano non aver più voglia di nascondere i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Nel corso dell’ultima puntata del daytime di Amici 16, infatti, Shady e Mike Bird si sono scambiati delle attenzioni in sala relax sotto l’occhio attento dei compagni. Tutto è successo dopo una lezione con Boosta durante la quale sono stati messi a punto gli inediti. Il brano Home Stay ha profondamente toccato Shady che nel testo racconta di essere stata vittima di bullismo. Il ricordo di quei momenti ha scatenato la reazione della cantante che si è lasciata andare alle lacrime. Shady, dopo la fine della lezione, si è rifugiata in sala relax dove Mike Bird prima ha ascoltato il suo sfogo tra le lacrime e poi l’ha consolata stringendola tra le braccia. Shady, visibilmente scossa per il ricordo di quei momenti terribili, ha cercato le coccole di Mike Bird che è riuscito a calmarla. Nella scuola, dunque, è nato un nuovo amore? I fans di Amici 16 hanno già shippato la coppia. Nel prossimo appuntamento speciale di Amici 2017, Shady riuscirà a cantare il brano davanti al pubblico trovando rassicurazione nello sguardo di Mike Bird?

