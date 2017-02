AVANTI UN ALTRO/ Il campione di stasera riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi? Riassunto ultima puntata (oggi, 15 febbraio 2017)

AVANTI UN ALTRO, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (15 febbraio 2017) - Questa sera, 15 febbraio 2017, torna su Canale 5 Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonilis insieme al fido Luca Laurenti: chi sarà il campione di questa sera? Nella puntata di ieri, giorno di San Valentino l'appuntamento è stato inaugurato dal valletto, un uomo di mezza età alquanto euforico, che ha aperto il coperchio del pidigozzaro e fatto entrare il primo concorrente: Michelangelo, un ragazzo di Roma di ventitrè anni, alle domande che gli vengono poste dà tre risposte su quattro e quindi può accedere al pidigozzo dove trova La Bona sorte, così la bella Francesca Brambilla fa il suo ingresso. Una volta posta la domanda al concorrente, quest'ultimo risponde in modo errato e così prosegue il suo gioco con altre domande dal titolo Non mi dire come finisce. Anche stavolta sbaglia e Michelangelo deve andare via facendo posto a Sara che ha ventisette anni e sta per aprire un bar. Per Sara c'è lo svedese del Minimondo, che come in ogni sua entrata in studio viene raggiunto dalle donne. La concorrente rispondendo esattamente alle domande e pesca quindici mila euro e li raddoppia per l'entrata del bonus, andando avanti deve scegliere un personaggio del Salottino. La sua scelta ricade sulla Queen, così sarà lei a porre la domanda, ma Sara sbaglia la risposta e quindi sullo sgabello si siede Roberto, una guardia giurata di Genova. Tre risposte esatte fanno guadagnare al concorrente venticinque mila euro, ma decide di fermarsi e così è lui il primo campione di giornata, così a giocare c'è Daniela, una professoressa d'inglese nel carcere di Firenze. Anche lei deve scegliere un personaggio del Salottino, viene nominata Brasil, così la donna brasiliana entra con il suo balletto prima di fare la domanda. La risposta errata la mette fuorigioco e tocca quindi a Leandro, giardiniere di Forlì e musicista heavy metal, a lui toccano le domande con il titolo di Le canzoni di Jurgens. Il giudice gli pone le domande in versione musicale alle quali il concorrente risponde esattamente e quindi può accedere al pidigozzaro che gli riserva quaranta mila euro. Sarà lui il nuovo campione, mentre nel gioco accede Daniela proveniente da Potenza, ma vive a Salerno ed insegna inglese e spagnolo, le domande sono poste da Laurenti che è travestito da Belen. Le risposte sono esatte e così dal pidigozzo esce la cifra di ben centocinquanta mila euro, sarà lei a giocare per le ventuno domande finali a cui bisogna dare altrettante risposte esatte. Il montepremi di 250 mila euro lo potrà vincere avendo a disposizione 150 secondi, trascorso tale tempo rimarranno cento mila euro che con il passare di ogni secondo si scala di mille euro. Man mano che Bonolis legge le domande il tempo scorre e Daniela decide di frizzare alla cifra di ventinvoe mila euro, da ora in poi dovrà rispondere senza la possibilità di poter ripartire. Le mancano quattro domande più quella sbagliata della quale conosce la risposta, ma nonostante ciò sbaglia e quindi torna a casa a mani vuote (Clicca qui per vedere il riassunto della puntata precedente). Ciò segna il finale del quiz show con i saluti del presentatore e del suo valletto di giornata, la linea va al telegiornale che segue.

