Ariadna Romero è incinta/ Pierpaolo Pretelli (ex velino di Striscia La Notizia) e la modella di Pechino Express 2 diventeranno genitori

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero saranno genitori: l'annuncio dell'ex velino di Striscia La Notizia - Fiocco azzurro per Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: l'ex velino di Striscia La Notizia e la bellissima modella saranno presto genitori. “Ancora non ci credo. Quando l’ho scoperto è stato uno shock, ma ora sono felicissima” queste le parole della showgirl di origine brasiliana al settimanale Diva e Donna, al settico cielo così come Pierpaolo “Io sono emozionatissimo. Accarezzo in continuazione il pancino e gli faccio ascoltare la musica: ‘A te’ di Jovanotti” ha infatti aggiunto l'ex velino. La coppia sta insieme da ormai due anni e presto si trasferiranno a Roma per accogliere il bebè in arrivo che, svelano, sarà un maschetto: "Lo chiameremo Leonardo" ha infatti aggiunto la coppia, confessando ancora che la sua nascita è prevista per luglio. Pierpaolo ha deciso di dare il lieto annuncio anche attraverso il suo profilo Instagram: con una dolcissima foto che lo vede baciare il pancino della sua fidanzata e un dolce messaggio.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero presto genitori: le paure e la dolce dedica per il nascituro - "E lo so, sarai una mamma semplicemente speciale. Il momento più bello della mia vita lo condividerò con te amore .. A luglio arriverà il nostro piccolo Leonardo" scrive allora Pierpaolo Pretelli su Instagram per annunciare l'arrivo del piccolo Leonardo. Anche se ora la coppia è al settimo cielo per questa lieta notizia, nel corso dell'intervista a Diva e Donna la bella Ariadna Romero non nega di aver avuto dei momenti di panico. “Mia mamma mi ha sentito talmente in difficoltà da consigliarmi di andare dallo psicologo. Ma quando ho fatto la prima ecografia… è cambiato tutto. Appena ho visto quella testolina e le manine chiuse a pugno. Una gioia immensa. Ora sto vivendo tutto con assoluta naturalezza e tranquillità” ha confessato la modella al settimanale. Una coppia bellissima quella composta da Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, che sta per coronare il sogno di diventare una vera e propria famiglia; e chissà che presto i due non decidano di convolare anche a nozze.

© Riproduzione Riservata.