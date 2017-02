BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 16 febbraio: chi fermerà Quinn? Steffy scalcia ma...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: CHI FERMERA' QUINN FULLER? - Cosa combinerà Quinn Fuller per raggiungere il suo obiettivo nella puntata di Beautiful di domani? Chi segue da tempo le vicissitudini della madre di Wyatt sa bene che la donna non si rassegna facilmente senza lottare e che quando ha qualcosa in mente, niente e nessuno la distoglie dal suo obiettivo. Lo ha capito Liam, rimasto tra le sue grinfie per settimane in quel di Topanga e anche Eric fatica a farsi ascoltare dall'amante. Proprio per questo lei lo ha raggiunto a Montecarlo, quando Forrester le aveva chiesto di farsi da parte. Ma le cose domani finiranno per degenerare: la Fuller continuerà a pregare e ripregare Eric e Wyatt di aiutarla, per darle la possibilità di dimostrare di essere cambiata. Ma come darle ascolto? Eric sulle prime deciderà che è giunto il momento di porre fine a questa assurda relazione, pensando soprattutto al bene della sua bella famiglia. Ma siamo davvero certi che questa sarà la scelta definitiva? Nessuno come Quinn sa essere convincente con gli uomini...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: RIDGE E THOMAS CONTRO QUINN - La notizia della relazione tra Quinn e Eric si allargherà a macchia d'olio nella puntata di Beautiful di domani arrivando velocemente fino a Los Angeles. Sarà Steffy ad informare Thomas e Ridge della terribile scoperta da lei fatta, non negando la propria frustrazione per tale notizia. Mentre a Montecarlo continueranno a tenere banco le discussioni tra Quinn e tutti gli altri compagni di viaggio, anche negli Stati Uniti si farà un gran parlare della dark lady e di tutte le conseguenze che la sua pazzia potrebbe portare con sé. Thomas, infatti, dirà al padre di essere certo che la sorella non riuscirà a tollerare la suocera al fianco di Eric e che a farne le spese potrebbe essere proprio il suo matrimonio con Wyatt. Come Liam, dunque, anche il fratello di Steffy crederà che gli Statt siano ormai giunti al capolinea? Considerando i problemi nati a Montecarlo è meglio non dare nulla per scontato...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: STEFFY TORNA DA LIAM? - Siete curiosi di scoprire quali conseguenze avrà nel rapporto tra Steffy e Wyatt la scoperta della nuova pazzia di Quinn? Dovrete attendere la puntata di Beautiful di domani per apprendere ulteriori sviluppi in tal senso, scoprendo se la Forrester riuscirà a perdonare il marito per non averla tenuta lontana dalla sua terribile madre. Le aveva chiesto in ogni modo di fare attenzione alle sue azioni, ma la Fuller non gli ha dato ascolto, finendo addirittura per avere una relazione clandestina con Eric. Con questi presupposti, anche Liam scenderà in campo, convinto che a questo punto le nozze tra gli Statt non abbiano alcun senso. Senza esitazione alcuna, lo Spencer chiederà all'amata di dargli un'altra possibilità, ricordandogli che solo lui potrà proteggerla e fare in modo che Quinn non combini altri guai. Steffy coglierà la palla al balzo per tornare dal suo amato? Non dimentichiamo che i suoi sentimenti per lui non sono mai svaniti, nonostante il legame matrimoniale (e il tatuaggio...) con Wyatt.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: ERIC NON INTENDE CAMBIARE IDEA - Nella puntata di Beautiful di domani Eric sembrerà avere le idee chiare riguardo il suo futuro in compagnia di Quinn. Nonostante non possa dimenticare la donna che ha conquistato il suo cuore, affermerà di comprendere le ragioni di Steffy, non avendo nessuna intenzione di mettersi contro di lei e tutta la famiglia Forrester al gran completo. Consapevole che questa relazione non possa portare a nulla di buono, Eric deciderà di troncare definitivamente con la Fuller chiedendole di tornare a Los Angeles e di non contattarlo in futuro. Anche parlando con Wyatt, il patriarca Forrester manterrà tale decisione: è dispiaciuto per come si sono messe le cose, ma ha capito di avere commesso un grave errore frequentando una persona tanto odiata in famiglia. Non sembrano quindi esserci più dubbi in Eric, convinto di avere preso la decisione migliore per tutti. Ma siamo davvero certi che sia così sicuro? E se improvvisamente tutto gli fosse chiaro, capendo di non poter vivere senza la pazza di Los Angeles?

