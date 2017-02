BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: il quadro di Nicole troneggia a villa Forrester

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL QUADRO DI NICOLE APPESO A VILLA FORRESTER - Quante volte il quadro appeso nel salone di villa Forrester è stato oggetto di discussione nelle trame di Beautiful? Negli ultimi mesi il ritratto di Stephanie è stato sostituito praticamente da tutte le donne che si sono trasferite alla mansion: prima è stata la volta di Maya, voluta da Rick contro l'approvazione di Ridge e di tutti gli altri familiari. Quando poi Stephanie è tornata al suo posto, dopo una serie infinita di discussioni, è stata niente meno che Quinn a sostituirla, come desiderato dallo stesso Eric. Vi sorprenderà sapere che in realtà è stato il ritratto di Stephanie a 'svenire' e a cadere a terra, durante un bacio tra il marito e la Fuller. Ma se ancora i cambiamenti non fossero abbastanza, arriverà anche Zende con una proposta che il nonno non potrà rifiutare. Sarà lui stesso a presentarsi con il quadro di Nicole tra le mani (clicca qui per vedere la foto) il giorno del suo matrimonio, chiedendo ad Eric di sostituire Quinn, almeno per un giorno. Si tratterà quindi solo di una soluzione provvisoria: a breve sarà di nuovo la Fuller a troneggiare nel salone, chi sarà la prossima? Katie?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: LIAM RIVUOLE STEFFY - Liam non ha mai smesso di amare Steffy, anche se per qualche giorno ha pensato che la sua ex fidanzata potesse essere davvero felice al fianco di Wyatt. Eppure nella puntata di Beautiful di oggi questo sospetto diventerà solo un lontano ricordo: la scoperta degli intrighi di Quinn e la consapevolezza che Wyatt non potrà salvare la moglie dalle pazzie della madre, faranno capire a Liam che potrà esserci ancora un futuro per lui e la sua Steffy. Questi dubbi che riaffioreranno nella sua mente saranno esposti senza perplessità alla stessa Forrester: dopo averla messa in guardia riguardo i nuovi intrighi della suocera, Liam le chiederà di tornare da lui provando ad essere finalmente felici insieme. Steffy lo ascolterà questa volta? O sarà disposta a dare un'altra possibilità a Wyatt e alla sua bella famigliola? Dovremo attendere solo qualche giorno per avere una risposta, convinti che difficilmente gli Steam potranno restare lontani a lungo...

© Riproduzione Riservata.