BELEN RODRIGUEZ/ News, durerà più di 4 anni con Andrea Iannone? (Oggi, 15 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ROMANTICA SUI SOCIAL CON ANDREA IANNONE – Belen Rodriguez non potrebbe essere più felice. Dopo aver sofferto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina sprizza nuovamente gioia da tutti i pori. Felice e innamorata, Belen è sempre più romantica sui social dove, nel giorno di San Valentino, ha pubblicato un video privato con un tenero bacio che è stato definito il più romantico di quelli dei vio. Sempre più innamorata del suo pilota che, in occasione del giorno degli innamorati le ha regalato una tuta da motociclismo che rende ancora più sexy la showgirl argentina, Belen non nasconde la sua felicità. Andrea Iannone, dunque, ha portato a casa il suo vero successo. Conquistare la showgirl argentina dopo la grande delusione vissuta con Stefano De Martino non era affatto semplice ma il pilota con perseveranza e pazienza è riuscito nel suo intento. I due fanno ormai coppia fissa dalla scorsa estate e i fans sono sicuri che la storia durerà ancora a lungo. Belen, del resto, ha avuto tutte storie lunghe. Le sue precedenti relazioni con Borriello, Corona e con il padre di Santiago sono durate quattro anni. Quella con Iannone durerà ancora di più?

