Biagio Carabellò/ A 15 mesi dalla scomparsa: quella mattina è ritornato a casa? (Chi l'ha visto?, 15 febbraio 2017)

BIAGIO CARABELLÒ, A 15 MESI DALLA SCOMPARSA: QUELLA MATTINA E' RITORNATO A CASA? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017) - A distanza di 15 mesi dalla sua scomparsa, i Carabinieri sono finalmente entrati nell'abitazione di Biagio Carabellò, l'uomo di 47 anni scomparso a Bologna. Le prime perlustrazioni sono durate circa un'ora e mezza, in cui sono stati raccolti diversi indizi che saranno utili alle indagini. Fra questi i farmaci dello scomparso, ritrovati dalla sorella nell'armadio, qualche giorno fa, nascosti fra i vestiti. Questa sera, mercoledì 15 febbraio 2017, Chi l'ha visto approfondirà il caso all'interno della sua nuova puntata. Il ritrovamento dei farmaci potrebbe essere utile agli inquirenti soprattutto per stabilire se quella mattina del 23 novembre del 2015, Biagio Carabellò sia ritornato a casa dopo aver ritirato i prodotti dall'ambulatorio. Secondo la famiglia, come sottolineato dall'avvocato Barbara Iannuccelli a Bologna Today, la dinamica dei fatti dovrebbe essere questa, anche se risulta ancora piena di particolaree confusi. Le telecamere dell'intera zona non sono ancora state visionate dagli investigatori.

BIAGIO CARABELLÒ, A 15 MESI DALLA SCOMPARSA: QUELLA MATTINA E' RITORNATO A CASA? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017). MACCHIE SOSPETTE NELLA CAMERA - La famiglia di Biagio Carabellò continua a lottare per risalire alla verità, per fare luce in merito alla scomparsa del loro caro. La settimana scorsa, tramite il loro legale, è stato richiesto anche l'intervento dei Ris nelle indagini, per quanto riguarda i rilievi dell'abitazione dello scomparso. Secondo i familiari, infatti, nella camera da letto di Biagio Carabellò sarebbero presenti anche delle macchie sospette, che potrebbero far pensare ad un'aggressione avvenuta fra quelle mura. "Sono delle macchie a schizzo e a strascico", continua l'avvocato su Bologna Today, sottolineando come non possa venire esclusa alcuna ipotesi. Potrebbe infatti trattarsi di elementi vecchi e non collegati alla scomparsa di Biagio Carabellò. Rimane ancora da chiarire se il testamento della fidanzata dello scomparso, con cui gli lasciava ogni bene, possa essere falso e correlato alla scomparsa del 47enne. La donna, Elisabetta Filippini, è infatti deceduta qualche anno fa ed assistita da un'amica, Simona Volpe, sospettata dagli inquirenti ed a cui sono stati sottratti i beni lo scorso novembre.

BIAGIO CARABELLÒ, A 15 MESI DALLA SCOMPARSA: QUELLA MATTINA E' RITORNATO A CASA? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017). I FAMILIARI NON SCARTANO ALCUNA PISTA - Sono convinti la sorella di Biagio Carabellò ed il legale della famiglia, che potrebbe essere successo qualcosa al 47enne. L'unica richiesta ora è che gli inquirenti non escludano alcuna pista e che vengano approfondite le indagini. "Nostra madre non riesce più a venirci qui", rivela Susanna Carabellò, la sorella dello scomparso, "le ultime volte che lo ha fatto si è sentita male". Quella mattina inoltre avrebbe sentito il fratello Biagio. Stava bene e nulla può giustificare ciò che è successo dopo. Il 4enne in passato, aveva provato a togliersi la vita, ma secondo i familiari ora era più tranquillo, soprattutto nell'ultimo periodo. Secondo Susanna sarebbe inoltre significativo il fatto che Biagio Carabellò non abbia lasciato eventualmente alcuna lettera d'addio: lo aveva fatto le altre volte, nel disperato tentativo di porre fine al proprio dolore.

