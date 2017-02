C'è Posta per te / Anticipazioni 18 Febbraio: Maria De Filippi torna dopo Sanremo con una grande sorpresa

C'è Posta per te, anticipazioni putata 18 febbraio: Maria De Filippi torna dopo il Festival di Sanremo con tre grandi sorprese per il pubblico - Maria De Filippi ha concluso il Festival di Sanremo da qualche giorno, ma ha deciso di non prendersi alcun giorni di riposo. La regina di Canale 5 è anzi pronta a tornare con più sorprese di prima e lo fa partendo dal nuovo appuntamento con C'è Posta per te. Si è tenuta ieri la nuova registrazione dell'amato show del sabato di Canale 5, durante la quale Maria ha avuto tre ospiti d'eccellenza. La De Filippi ha infatti invitato Luciana Littizzetto che ha mandato la posta a Simona Ventura e Rocio Moralez, invitandole a presentarsi a C’è posta per fare la giuria proprio sulla conduzione sanremese di Maria De Filippi. La presentatrici è stata messa "sotto torchio" con gli esilaranti giudizi della Litizzetto e delle altre due illustre ospiti, in un siparietto che sarà davvero tutto da gustare, dal primo all'ultimo minuto. Come ci svela il Vicolo delle News, Simona Ventura dirà la sua su come ha svolto il suo ruolo da conduttrice, mentre Rocio parlerà della prestazione di valletta di Conti. Non mancheranno anche critiche sul look da parte della Littizzetto che faranno divertire enormemente il pubblico.

