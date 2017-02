C'era una volta Studio Uno / Ultima puntata: Rita, Elena e Giulia raccontano il successo di Mina

C'ERA UNA VOLTA STUDIO UNO, ULTIMA PUNTATA 14 FEBBRAIO 2017: RITA, ELENA E GIULIA RACCONTANO IL SUCCESSO DI MINA - "C’era una volta Studio Uno" è la mini-fiction trasmessa dalla Rai e che si è conclusa ieri con il secondo e ultimo episodio della stagione. La serie, ispirata alla storia di uno degli show che ha cambiato il volto della televisione italiana, ha raccontato le vicende di tre ragazze come tante in un paese in fermento, dove l’innovazione si mescolava con la necessità di ancorarsi ai vecchi valori del passato, senza mai perderli del tutto. Da questo concetto così ambizioso sono nate le storie delle tre protagoniste, Rita (Diana Del Bufalo), Giulia (Alessandra Mastronardi) ed Elena (Giusy Buscemi), legate al desiderio di voler cambiare vita e proiettate verso un mondo fatto di successi. Rita, con una grande passione per il canto, nella puntata di ieri ha messo da parte tutti i suoi progetti per coronare il suo sogno d’amore con Renato, mentre Giulia, dopo aver sfondato nel mondo della produzione televisiva, si è dovuta confrontare con la difficoltà di scegliere fra l’amore rassicurante del suo ex Andrea e quello più passionale di Lorenzo. E poi c’è Elena, che ha messo da parte tutte le sue buone intenzioni per ottenere una raccomandazione e diventare una mediocre soubrette. Queste tre storie, che si sono concluse ieri con un perfetto lieto fine, si sono scontrate con la vicenda dell’allontanamento di Mina dalle scene e con i tumulti che questa storia ha creato negli ambienti televisivi, una realtà che si è scontrata anche con il parere dei perbenisti e con un'epoca che non era ancora pronta ad accettare ogni sfumatura del cambiamento. E proprio sul finale, ambientato nel lontano 1965, Studio Uno ha riportato la celebre cantante sulle scene, riuscendo a ottenere un successo senza precedenti in una edizione che tutti ricorderanno come quella più gloriosa della storia dello show.

