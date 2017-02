CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: MONICA E NICO, SARANNO SUOR ANGELA ED EDO A FARLI RIAVVICINARE? (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Che Dio ci aiuti 4 si avvia spedita verso il gran finale di stagione: domenica 19 febbraio 2017 andrà in onda l’ottava puntata e per tutti i protagonisti della fiction emergeranno nuovi sviluppi. C’è molto interesse in particolare per quanto riguarda Monica e Nico, i due personaggi interpretati da Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, di recente protagonisti anche nella miniserie C’era una volta Studio Uno. Dovendo dire addio a Guido Corsi (Lino Guanciale), anche il piccolo Davide è uscita di scena, e in Che Dio ci aiuti 4 ha fatto capolino Edo - il figlio del marito di Monica, al momento scomparso - interpretato da Christian Monaldi. Edo vive insieme a Nico, e non sono rari i momenti in cui il piccolo ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote, per quanto riguarda le sue numerose conquiste amorose. Proprio l’altro giorno, il giovane attore Christian Monaldi è intervenuto sulla propria pagina Instagram pubblicando una foto di scena, e ha aggiunto: “Anche a me irrita andare alle elementari ma non per questo sono rimasto all’asilo!!! Capirà mai Nico?? Ahah #me #edo #christianmonaldi #chediociaiuti4 #CDCA4 #chediociaiuti”. In effetti, le anticipazioni per i futuri episodi della fiction targata LuxVide (in particolare, la nona puntata) confermo che il piccolo Edo e Suor Angela si alleeranno per cercare di far riavvicinare Monica e Nico. Riusciranno nel loro intento? Clicca qui per vedere il post di Christian Monaldi direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

