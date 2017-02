CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni e casi: Biagio Carabellò e Michele Buoninconti (puntata 15 febbraio 2017)

CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017: BIAGIO CARABELLÒ E MICHELE BUONINCONTI - Federica Sciarelli torna sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, mercoledì 15 febbraio 2017, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?, dopo non essersi fermata nemmeno durante la settimana sanremese. Al centro dell’appuntamento ci sarà innanzitutto il caso di scomparsa di Biagio Carabellò, l’uomo 47enne che manca dal 23 novembre 2015, dopo essere stato nominato come erede di un patrimonio non indifferente all’interno del testamento della sua fidanzata. Proprio l’altro giorno i Carabinieri di Bologna hanno eseguito un sopralluogo all’interno della casa di Carabellò e la famiglia dello scomparso chiede che intervengano anche i RIS, in modo che aumentino le chance di capire che cosa è successo all’uomo quel 23 novembre, cercando di ricostruirne gli spostamenti. Federica Sciarelli, in prime time, darà spazio a tutte le svolte nella vicenda, ripercorrendola dall’inizio, e naturalmente alle ultime novità. A Chi l’ha visto? ci si soffermerà anche sul processo d’appello che vede al centro Michele Buoninconti, condannato in primo grado a trent’anni per l’omicidio della moglie, Elena Ceste.

