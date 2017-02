COPPIA GAY AD AVANTI UN ALTRO/ Dopo il trono di Uomini e donne, la storia di Roberto da Paolo Bonolis: "Sono padre e ora sono sposato con Fausto"

COPPIA GAY AD AVANTI UN ALTRO, DOPO IL TRONO DI UOMINI E DONNE ROBERTO RACCONTA LA SUA STORIA A PAOLO BONOLIS: "SONO PADRE E SONO SPOSATO CON FAUSTO" (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Dopo il trono omosessuale di Uomini e Donne, ecco la coppia gay ad Avanti un Altro. Nella puntata di oggi del programma condotto da Paolo Bonolis ha giocato Roberto, che ha raccontato la sua singolare storia. L'uomo ha dapprima salutato la figlia a casa, poi il marito in studio, suscitando la curiosità del conduttore di Avanti un Altro, che ha voluto saperne di più. «Ho avuto una precedente relazione con una donna, da cui è nata mia figlia» ha raccontato Roberto per spiegare le ragioni della sua paternità. Poi ha ha parlato del suo divorzio: «Sono stato sposato per sette anni con la madre di mia figlia, poi le cose non sono andate bene». Roberto ha fatto riferimento a divergenze caratteriali, sulle quali Paolo Bonolis ha scherzato, facendo intuire che invece la fine del matrimonio poteva essere legata invece alle preferenze sessuali del suo concorrente. Non è andata a finire come sperato, però, la partecipazione di Roberto ad Avanti un Altro: il suo cammino nel gioco è terminato all'atto finale, ma è stato comunque sufficiente per far conoscere ai telespettatori la sua interessante storia. Una vicenda che inevitabilmente ci fa ricordare una delle storie di "Amore pensaci tu", la fiction che andrà in onda su Canale 5 dal 17 febbraio. Protagonista sarà anche una coppia di fatto che cresce una bambina.

© Riproduzione Riservata.