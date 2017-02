Chi è Dalida ? / La storia di un’artista senza tempo. Il tragico suicidio

DALIDA CHI È? ARTISTA SENZA TEMPO: OLTRE 170 MILIONI DI DISCHI NEL MONDO - La straordinaria vita di Iolanda Cristina Gigliotti in arte Dalida è al centro dell’omonimo film che questa sera viene mandato in onda su Rai 1 in prima tv. Un’artista straordinaria capace di emozionare intere generazioni con la propria musica arrivando a vendere oltre 170 milioni di dischi in tutto il mondo ma al tempo stesso estremamente fragile ed emotiva nella vita privata. Nacque il 17 gennaio del 1933 a Il Cairo in Egitto da genitori originari di Serrastretta in provincia di Catanzaro. Suo padre era all’epoca il primo violino all’Opera del Cairo e questo evidentemente ha influito tantissimo nella propria formazione artistica e nell’amore verso la musica. Tuttavia la prima parte della propria carriera è stata caratterizzata dalla vittoria al concorso di bellezza che la fece diventare Miss Egitto e dalla partecipazione ad alcune pellicole come il film La regina della piramidi in cui fu controfigura di Joan Collins, nota attrice britannica che per interi decenni è stata sex-symbol del cinema hollywoodiano. Nel 1954 per cercare di dare il giusto slancio alla propria carriera artistica decise di trasferirsi a Parigi dove assunse il nome d’arte di Dalida. Nel 1957 ebbe inizio il suo clamoroso successo come cantante, interprentando una fortunata cover del pezzo napoletano Guaglione che in Francia le permise di avere il primo posto nelle vendite per ben 39 settimane consecutive.

DALIDA CHI È?, ARTISTA SENZA TEMPO: LA TRAGEDIA TENCO ED UN PRIMO TENTATIVO DI SUICIDIO - Nel 1965 all’apice del successo durante la partecipazione alla trasmissione Scala Reale incontra il cantautore italiano Luigi Tenco con il quale ha inizio una collaborazione che purtroppo avrà contorni drammatici mai del tutto chiariti. Dalida incide il pezzo Bang Bang e sta per prendere parte al Festival di Sanremo con il brano scritto dallo stesso Tenco, Ciao amore ciao. È il gennaio del 1967: Dalida e Tenco si esibiscono in coppia ma il brano non viene apprezzato dalla giuria Sanremese tant’è che non viene ammesso alla serata finale di quella edizione. In quelle stesse ore il corpo di Luigi Tenco venne ritrovato senza vita nella camera del Hotel Savoy dove lo stesso artista alloggiava. Una vicenda mai del tutto chiarita. Dalida dopo questa esperienza ritorna a Parigi e dopo aver cantato il pezzo Ciao amore ciao tenta il suicidio. L’artista si salverà grazie all’intervento tempestivo di una cameriera e dopo una degenza riprenderà la propria carriera artistica che le permetterà di ottenere tantissimi successi in tutto il mondo.

DALIDA, UN’ARTISTA SENZA TEMPO: IL SUICIDIO PER UNA VITA DIVENTATA INSOPPORTABILE - L’artista sembra non aver del tutto superato quel doloroso episodio accaduto a Sanremo e nel 1977 ricade in uno status depressivo che la porta nuovamente a pensare al suicidio. Una drammatica evenienza che purtroppo si ripresenterà a distanza di altri dieci anni. È il 2 maggio 1987. Ha appena chiuso una telefonata con il fratello manager con il quale fa presente la necessità di rinviare un servizio fotografico e dopo aver avvertito la propria cameriera di voler andare a teatro, prese la propria auto ma non raggiunse mai la struttura. In realtà fece il giro dell’isolato per spedire una lettera indirizzata allo stesso fratello. Quindi si recò sulla Butte di Montmartre, collina nella zona Nord di Parigi, dove si suicidò ingerendo dei barbiturici. Accanto il proprio corpo venne trovato l’indomani un biglietto in cui scrisse: “Perdonatemi, la vita mi è insopportabile”. Un suicidio che secondo molti è figlio dei ricordi della sua infanzia rivissuti l’anno precedente per l’interpretazione del personaggio di Saddika nel film Le siexieme jour, di quello di Luigi Tenco con il quale molti attribuiscono un legame affettivo tuttavia mai confermato e la delusione per una sua ultima relazione d’amore con un medico.

