DALIDA / Film su Rai 1 con Sveva Alviti e Riccardo Scamarcio dedicato alla cantante suicida nel 1987 (oggi, 15 febbraio)

Il film è in onda su Rai 1 in prima serata

DALIDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Dalida è il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 21.25. Una pellicola biografica prodotta nel 2016 e diretta da Lisa Azuelos assieme alla preziosa collaborazione di Orlando, fratello della famosa cantante ed attrice italiana. A vestire i panni dell'indimenticabile cantante di origine italiana è l'attrice e modella romana Sveva Alviti, scelta per il ruolo di Dalida tra ben duecento attrici. L'anima ed il punto di riferimento dell'intero film è stato Orlando, fratello di Dalida che ha messo a disposizione le sue memorie e numerosi documentari su sua sorella, con l'intenzione di dar vita ad un film biografico il più vicino possibile alla realtà. Ha inoltre messo a disposizione di Sveva Alviti il diario di sua sorella in modo tale da permettere all'attrice di calarsi perfettamente nella parte. L'attore Riccardo Scamarcio interpreterà invece il fratello, amico e produttore di Dalida, Orlando. Il cast del film è poi arricchito dalle preziose collaborazioni di Alessandro Borghi che interpreta Luigi Tenco, e Jean-Paul Rouve nei panni di Lucien Morisse. Il film Dalida cerca di ripercorrere l'intera esistenza dell'artista italiana, che nel corso della sua splendida carriera ha venduto più di 140 milioni di dischi in giro per il mondo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DALIDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia inizia a Il Cairo nel 1933, luogo ed anno di nascita della cantante e termina con il suo suicidio nel 1987 a Parigi. Nel mezzo, a circa trent'anni dalla morte di Dalida, la regista Lisa Azuelos ha proposto un ritratto dell'artista italiana, mostrando lati e aspetti inediti della sua vita e della sua carriera. Un'esistenza segnata dalla morte del primo marito Lucien Morisse e dal suicidio di Luigi Tenco, a cui era legata da un presunto flirt mai realmente confermato. Tenco e Dalida parteciparono assieme al Festival di San Remo del '67 con la canzone Ciao Amore Ciao. Il suicido di Jolanda Gigliotti, il vero nome di Dalida, avvenne dopo circa un mese dalla morte di Tenco. Nonostante la sua immensa popolarità internazionale la donna era affetta da un forma acuta di depressione. Il film racconterà in particolar modo gli avvenimenti che segnarono la carriera dell'artista nel corso degli anni cinquanta ed ottanta.

