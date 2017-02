DANCE DANCE DANCE/ Ottava puntata: concorrenti e eliminati, chi supererà il Dance Off di questa sera? (oggi, 15 febbraio 2017)

DANCE DANCE DANCE, OTTAVA PUNTATA: CONCORRENTI ED ELIMINATI, CHI TORNERÀ IN SCENA STASERA? (15 FEBBRAIO 2017) - Il talent dedicato alla danza è pronto a tornare sul piccolo scherno di Fox e di Fox Life: Dance Dance Dance è andato momentaneamente in pausa la scorsa settimana - forse a causa della programmazione del Festival di Sanremo 2017 su Rai 1 - ma Andrea Delogu e Diego Passoni sono pronti a tornare più agguerriti che mai, per presentare e dare la giusta carica ai concorrenti che hanno preso parte alla prima edizione. Siamo all’ottava puntata in scaletta, e la finalissima si avvicina a passi svelti: ognuno è chiamato a dare il meglio per poter conquistare il titolo di vincitore. Già due le coppie che hanno dovuto abbandonare definitivamente il talent show di Fox e Fox Life: la prima eliminazione è stata quella del rugbista Mirco Bergamasco, in gara al fianco della moglie Ati Safavi. I secondi a dover lasciare Dance Dance Dance sono stati invece Chiara Nasti e Roberto De Rosa, la coppia più giovane in gara che ha dato comunque prova di sapersela cavare eccome. Stasera, mercoledì 15 febbraio 2017, il pubblico della trasmissione - dopo il giudizio di Vanessa Incontrada, Timor Steffens e Luca Tommassini - dovrà dire addio ad un altro dei partecipati.

DANCE DANCE DANCE, OTTAVA PUNTATA: CONCORRENTI ED ELIMINATI, IL DANCE OFF DI QUESTA SERA (15 FEBBRAIO 2017) - Sono quattro al momento le coppie ancora in gara a Dance Dance Dance: il talent dedicato alla danza torna in scena con l’ottava puntata e si aprirà proprio con il Dance Of rimasto in sospeso ormai quindici giorni fa. Claudia Gerini e Massimiliano Vado e Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla sono in zona salvezza, in alto alla classifica, mentre Tania Cagnotto/Giovanni Tocci e Diego Dominguez/Clara Alonso dovranno sfidarsi al Dance Off che decreterà il prossimo eliminato di Dance Dance Dance. Durante il settimo appuntamento i due nuotatori azzurri sono rimasti dietro le quinte e hanno osservato per performance, dal momento che già erano ‘ a rischio’ e non potevano esibirsi: quando hanno capito che si sarebbero dovuti sfidare proprio con i due attori spagnoli di Violetta, però, hanno iniziato a preoccuparsi. Saranno Tania e Giovanni a dover lasciare Dance Dance Dance questa sera?

DANCE DANCE DANCE, OTTAVA PUNTATA: CONCORRENTI ED ELIMINATI, GLI ATTRITI TRA DIEGO, CLARA E IL GIUDICE TOMMASSINI (15 FEBBRAIO 2017) - Durante l’ultimo appuntamento con Dance Dance Dance andato in onda sul piccolo scherno di Fox Life non sono mancati alcuni attriti tra la coppia formata da Clara Alonso e Diego Dominguez e il giudice Luca Tommassini, da tutti considerato molto severo. I ballerini si sono resi conto che il lavoro portato in scena fino a quel momento non aveva mai ricevuto voti troppo alti da parte sua e, stufi, di fronte al suo ennesimo 5 hanno ribadito di lavorare moltissimo durante le prove e sopratutto di mettere tutti loro stessi nelle coreografie di Dance Dance Dance. Timor Steffens è intervenuto sul palco per incoraggiarli, non sono mancate lacrime e arrabbiatura, ma Tommassini ha ammesso di aver colto in realtà tanta freddezza e anche qualche errore tecnico. Stasera riusciranno a riappacificarsi? Clara e Diego supereranno il Dance Off?

