Diego Armando Maradona e Rocio Oliva / Aggressione alla fidanzata? Parla l'ex calciatore

Diego Armando Maradona, aggressione alla fidanzata Rocio Oliva? L'ex calciatore dice la sua - Nel bene o nel male Diego Armando Maradona non smette di far parlare di lui. El Pibe de Oro è da ieri a Madrid per assistere al match di Champions League tra Real Madrid e Napoli che andrà in scena stasera al Santiago Bernabeu. Secondo alcuni media spagnoli l'argentino sarebbe stato interrogato dalla polizia dopo un forte litigio con la fidanzata Rocio Oliva. Ad allertare la polizia il direttore dell'albergo dopo una chiamata di Rocio alla reception a seguito di una pesantissima lite. Stamattina, alle 8:30, la polizia ha sentito Maradona e la fidanzata e ha poi fatto sapere che nessuno dei due ha sporto denuncia precisando l'assenza di lesioni per parlare di aggressione. La Rocio ha parlato solo di una forte lite tra i due escludendo altri scenari. Lo stesso Maradona, attraverso la pagina personale di Facebook verso le 13:40, ha pubblicato il seguente comunicato: “Voglio comunicarvi che mi trovo a Madrid, assieme alla mia famiglia, in attesa della partita del Napoli, per la Champions. Il mio avvocato Matias Morla ha parlato con le autorità spagnole. Non esiste nessuna denuncia e nessuno si spiega tutto questo show mediatico. Io sto attraversando un momento bellissimo, lasciamoli parlare come vogliono…”.

Diego Armando Maradona, Rocio Oliva e tutte le donne del Pibe De Oro: le confessioni del campione a L'Intervista- In una recente intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Diego Armando Maradona si esprime in questo modo sull'ex moglie Claudia Villafane e sull'attuale fidanzata Rocio Oliva: "Mia moglie è stata il primo amore della mia vita. È la madre della mie figlie, anche se oggi tra noi c'è qualche problema. Oggi sono tremendamente innamorato. Lei si chiama Rocìo ed è molto giovane. Mi è piaciuta dalla prima volta che l'ho vista, ma lei mi respinse. La invitai a mangiare un gelato e pregai un amico di farle capire che mi piaceva davvero. L'amore è nato a poco a poco". Sulla gravità dei problemi avuti con la droga o con le donne questa la risposta del campione argentino: "La droga ammazza. Io ho avuto troppa fortuna perché, se avessi continuato, oggi non sarei qui. Ho smesso 13 anni fa. L'ho fatto per i miei figli, Diego, Fernando,che ha 4 anni ed è nato dalla relazione con Veronica Ojeda della quale non voglio sapere più nulla. Le donne non mi hanno mai cambiato, mai in 56 anni. Amo tremendamente Rocìo ma lei sa che oggi posso amarla, e domani le cose potrebbero cambiare. Se lei si comportasse come me? L'ammazzerei. Stiamo molto bene insieme. Non abbiamo ancora avuto figli perché lei è troppo giovane".

© Riproduzione Riservata.