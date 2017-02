ELENA CESTE, MICHELE BUONINCONTI: OGGI LA SENTENZA DI SECONDO GRADO. COLPEVOLE O INNOCENTE? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017). L'ACCUSA DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA - C'è grande attesa per la sentenza di secondo grado del processo sull'omicidio di Elena Ceste, che decreterà il futuro del marito Michele Buoninconti. Il vigile del Fuoco di Costiglione D'Asti è stato condannato in primo grado di giudizio a 30 anni di reclusione, ma le ultime notizie che lo riguardano si distaccano dalla vicenda processuale. A puntare il dito contro Michele Buoninconti sono questa volta i genitori di Elena Ceste, a causa del mancato versamento degli alimenti per i figli. I ragazzini vivrebbero infatti sotto il tetto della famiglia materna e quei 600 euro che lo stesso Buoninconti aveva stabilito per il versamento mensile, non arrivano più. Questa sera, mercoledì 15 febbraio 2017, Chi l'ha visto approfondirà il caso in studio, dando uno sguardo agli ultimi aggiornamenti. "Sono mesi che non riceviamo più un soldo", afferma Franco Ceste a La Repubblica, sottolineando come non sia l'unica promessa fatta dall'imputato a non aver trovato un prosieguo. Michele Buoninconti alcuni mesi fa aveva annunciato infatti che avrebbe rinunciato alla sua parte di eredità, ovvero una porzione della villa di famiglia, dove viveva con la moglie Elena Ceste ed i loro quattro figli.



ELENA CESTE, MICHELE BUONINCONTI: OGGI LA SENTENZA DI SECONDO GRADO. COLPEVOLE O INNOCENTE? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017). CONDANNATO FINTO TESTIMONE - Nel frattempo le indagini sull'omicidio di Elena Ceste vanno avanti, anche nei risvolti collaterali. E' il caso di un 40enne di Savona, Vito Ruggiero, che all'inizio della vicenda processuale aveva riferito informazioni false agli inquirenti. L'uomo aveva infatti riferito di aver avuto una conversazione via chat con Elena Ceste, presentandosi spontaneamente ai Carabinieri per denunciare il fatto. Siamo nei primi giorni successivi alla scomparsa della casalinga di Costiglione D'Asti e per avvallare la sua tesi, Ruggiero aveva anche fornito delle prove, ritenute successivamente farle. In quel contesto la donna avrebbe rivelato al savonese di avere un rapporto difficile con il marito Michele Buoninconti. Secondo le ricostruzioni della particolare vicenda, sottolinea la Stampa, Vito Ruggieri avrebbe ricevuto delle proposte per partecipare ad alcuni salotti televisivi e sarebbe stata questa la miccia che lo ha portato ad inventarsi questo indizio. La condanna per il suo gesto è stata di dieci mesi di reclusione, contro i sei mesi richiesti inizialmente dal pm.



ELENA CESTE, MICHELE BUONINCONTI: OGGI LA SENTENZA DI SECONDO GRADO. COLPEVOLE O INNOCENTE? (CHI L'HA VISTO, 15 FEBBRAIO 2017). LE TEORIE DEL CUGINO DELLA VITTIMA - La tesi della difesa di Michele Buoninconti punta tutto verso una tragedia, un evento fortuito accaduto in seguito ad una forte instabilità mentale di Elena Ceste. Un'opinione che vede la famiglia della donna assolutamente contraria, per via dei molteplici indizi a carico dell'ex vigile del Fuoco. In particolare Danilo Pacelli, il cugino di Elena Ceste, ha ricordato ai microfoni di Quarto Grado come l'eventuale crisi psicotica della donna risale ad alcuni mesi prima della scomparsa. Secondo il suo punto di vista, Michele Buoninconti si sarebbe tradito quando avrebbe rivelato di aver già guardato nel punto in cui in un secondo momento è stato ritrovato il corpo della donna. Una mossa per nascondere la propria responsabilità? E' questo ciò che si chiede l'accusa, mentre i dettagli di quel giorno continuano ad essere poco chiari. Clicca qui per rivedere il servizio di Quarto Grado su Elena Ceste e Michele Buoninconti.

