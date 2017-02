FAKE NEWS / Come diffonderle su facebook e come fare soldi (Le Iene Show, 15 febbraio 2017)

FAKE NEWS, IL SERVIZIO NEL PROGRAMMA DI ITALIA 1: LA VICENDA (LE IENE SHOW, 15 FEBBRAIO 2017) – Ritorna questa sera su Italia 1 l’appuntamento con lo storico programma Le Iene Show condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari nel corso del quale saranno proposti tanti ed interessanti servizi come nel caso di quello realizzato dalla iena Matteo Viviani. Viviani si è occupato del fenomeno della Fake News ed ossia di tutte quelle notizie false in gergo conosciute anche bufale del web, che vengono pubblicati da alcuni siti per cercare di attrarre pubblico per un ritorno economico sotto forma di click sui banner pubblicitari che praticamente campeggiano in ogni sezione dello stesso sito. Una piaga sociale che nell’ultimo periodo è stata affrontata seriamente anche dal mondo della politica ed in particolare con la Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha fatto appello ai social network, luogo di massima proliferazione delle fake news, media, imprenditori e cittadini perché si possano unire le forze per combattere contro la disinformazione ed il crescente odio sul web.

FAKE NEWS, IL SERVIZIO NEL PROGRAMMA DI ITALIA 1: IL RUOLO DEI DEBUNKER (LE IENE SHOW, 15 FEBBRAIO 2017) – Dunque la questione delle Fake News è piuttosto seria ed importante. Sono stati diversi i personaggi pubblici che loro malgrado sono stati vittima di disinformazione mirata come nel caso dello stesso Presidente del Consiglio Gentiloni a cui gli è stata attribuita la frase “Italiani fate sacrifici e non lamentatevi”. La iena Matteo Viviani per capire meglio questo business ha incontrato due debunker ed ossia due veri e propri cacciatori di bufale che hanno portato avanti una importante opera di inchiesta. I due esperti spiegheranno ai microfoni delle Iene non solo il meccanismo che permette di far crescere in popolarità le Fake News ad esempio tra gli utenti di un social network molto utilizzato come Facebook, ma anche in che modo questo sistema si trasforma in una vera e propria macchina da soldi. Un mondo virtuale che permette con una strategia mirata e certosina di far leva sullo stato d’animo dell’ignaro utente per arricchirsi alle spalle di brand (a loro volta vittime) che pagano per rendere visibili i propri messaggi.

FAKE NEWS, IL SERVIZIO NEL PROGRAMMA DI ITALIA 1: DAVIDE PUENTE E PAOLO ATTIVISSIMO (LE IENE SHOW, 15 FEBBRAIO 2017) – Negli ultimi mesi sono comparse sul mese una incredibile quantità di notizie false riportando clamorosi avvenimenti (ovviamente mai accaduti) che hanno avuto come risultato quello di catturare l’attenzione dell’utente soprattutto sui social network, mettendo in moto un meccanismo ‘acchiappa clic’. Come riportato su alcuni importanti quotidiani come La Repubblica, questo meccanismo negli ultimi mesi è stato oggetto di capillari inchieste informatiche portate avanti da due siti specializzati in questo ambito come Davidepuente.it e Attivissimo.blogspost.it conosciuto anche come il Disinformatico e gestito da Paolo Attivissimo. Grazie all’opera di questi due debunker sta venendo a galla un’organizzazione stratificata che sembra gestire circa 30 siti che hanno come proprio obiettivo quello di produrre bufale e renderle molto popolari sui social network. Secondo quanto è stato riportato dai due siti, dietro tutto questo sembra esserci un gruppo editoriale con sede legale a Sofia in Bulgaria: la Edinet. Pare che il 90% dei componenti e dei collaboratori di Edinet siano italiani mentre il titolare risulterebbe un certo Carlo Enrico Maria Ricci Mingani. Probabilmente ne sapremo di più nella puntata di questa sera de Le Iene Show.

