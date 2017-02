FRANCESCO GABBANI, SANREMO 2017: ANCHE BEBE VIO E GIANLUCA GAZZOLI SI SCATENANO SULLE NOTE DI OCCIDENTALI'S KARMA - Francesco Gabbani ha trionfato sul palco della 67esima edizione del Festival di Sanremo 2017 con 'Occidentali's Karma': fin dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston, quando al suo fianco è spuntato il ballerino Ranaldi vestito da scimmia, ha saputo catturare la curiosità e l'attenzione del pubblico. Dopo la sua vittoria a Sanremo 2017, 'Occidentalis's Karma' e il balletto con la scimmia stanno letteralmente spopolando, tanto che su YouTube il video del brano ha già raggiunto e superato i 10 milioni di visualizzazioni: proprio nella giornata di ieri, sui social, Francesco Gabbani ha trovato un'altra sorpresa piuttosto curiosa. Lo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una clip in cui lo si vede ballare sulle note del brano che vinto a Sanremo 2017 nientemeno che al fianco dell'atleta Bebe Vio. Un mix di simpatia e risate, accompagnato dal commento ironico finale dello stesso Gazzoli, "Scusa @francescogabbani per la mia performace". Il video è stato intercettato da Francesco Gabbani che lo ha voluto riportare anche sul suo account social. Ormai, 'la scimmia nuda balla' ha conquistato tutti: chi saranno i prossimi famosi a cimentarsi? Clicca qui per vedere il video con Gazzoli e Bebe Vio che ballano direttamente dalle piattaforme social.

