FABRIZIO CORONA: SAN VALENTINO IN CARCERE, IL PENSIERO DI SILVIA PROVVEDI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - San Valentino in carcere per Fabrizio Corona, che in quest'occasione speciale non potrà stare accanto alla sua fidanzata Silvia Provvedi perché dietro le sbarre. Ed è proprio al fotografo dei vip che la mora cantante del duo Le Donatella ha voluto rivolgere un pensiero speciale prima di andare ad allenarsi in palestra insieme alla sorella. La ragazza ha pubblicato una foto in cui lei e Fabrizio Corona si fanno un selfie e si morsicano le labbra a vicenda. Accanto, una tenera dedica: "In queste giornate spesso non trovi le parole giuste per descrivere tutto ciò che hai dentro... si rischia sempre di risultare "patetici o banali" rispetto a ciò che davvero si prova.. ma tutto ciò che importa è seguire sempre il cuore e Amare per davvero!! perché L'AMORE VERO non conosce ostacoli e ti rende capace di Superare tutto..SEMPRE! #BUONSANVALENTINOATUTTIVOI". Clicca qui per vedere la foto di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA: SAN VALENTINO IN CARCERE, IL PENSIERO DI SILVIA PROVVEDI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Cosa regalerà Fabrizio Corona a Silvia Provvedi per questa festa speciale? Il fotografo dei Vip è sempre stato molto romantico, tanto che il giorno del compleanno della fidanzata gli ha fatto recapitare a casa un bellissimo mazzo di rose: una sorpresa splendida, che la ragazza ha ovviamente apprezzato. Che lui si inventi qualcosa anche per San Valentino? Silvia Provvedi ha fatto in modo di ottenere dal Tribunale un foglio di convivenza, per poter andare così a trovare più spesso in carcere Fabrizio Corona ed essere riconosciuti quindi come una coppia di fatto. Un passo molto importante per la ragazza che, in fin dei conti, ha solo 23 anni e tutta la vita davanti. Ci sarà un lieto fine per loro due? Ovviamente noi speriamo di sì, anche se non si sa ancora che piega potrebbe prendere il processo per Fabrizio Corona, che ha pesanti accuse a suo carico da dover far cadere. Ce la farà?

