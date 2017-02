Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco/ Amanti da 10 anni, ma il prof di Amici voleva tenerlo segreto: perchè?

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco stanno insieme: la cantante confessa, ma il prof di amici non ha gradito - Proprio nel pieno del Festival di Sanremo, un'intervista rilasciata da Fiorella Mannoia a Vanity Fair ha svelato la storia d'amore con Carlo Di Francesco. Lui è un noto professore della scuola di Amici di Maria De Filippi e produttore della Mannoia; eppure la cantante ha deciso di uscire allo scoperto, svelando che Di Francesco non è soltanto il suo produttore ma anche il suo compagno e da ben dieci anni. La rivelazione pare, tuttavia, non sia andata particolarmente giù al diretto interessato, almeno stando alle rivelazioni fatte dal settimanale Chi in edicola oggi. Qui infatti si legge: "Lei fino ad oggi aveva parlato genericamente della propria vita sentimentale ma senza svelare il mistero su chi fosse il fortunato - dichiara il settimanale, che poi aggiunge - e pare non abbia gradito il clamore suscitato dalla rivelazione". Carlo Di Francesco avrebbe quindi voluto tenere ancora "segreta" la relazione con Fiorella Mannoia?

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, la coppia esce allo scoperto: insieme a fare la spesa - “L’amore c’è ancora. Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai” queste le parole con le quali Fiorella Mannoia ha svelato a Vanity Fair la sua relazione con Carlo Di Francesco. “Gli uomini con cui sono stata – ha ancora dichiarato Fiorella al noto settimanale – non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda”. Con un salto al passato, la cantante che al Festival di Sanremo 2017 si è classificata seconda ha parlato del suo passato amoroso: “Ho avuto storie molto lunghe. Passati i primi tempi di passione, si traducono in quotidianità”. Nel numero di Chi in edicola, Fiorella Mannoia e Carlo Francesco finalmente si fanno vedere insieme nella quotidianità: uno accanto all'altra, il prof di Amici e la cantante fanno la spesa come una semplice e innamorata coppia. Lui non sembra molto felice della paparazzata, forse per non esporre una storia a cui tiene molto ai riflettori, anche se dopo 10 anni di sicuro non ha nulla da dimostrare ne da temere dalle copertine. I migliori auguri alla coppia (svelata).

