IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO / Anticipazioni quinta puntata 15 febbraio 2017: Annalisa è gelosa di Pietro

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA CON ANNALISA BOTTELLI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Stasera, mercoledì 15 febbraio 2017, su Canale 5 torna una nuova puntata de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo, la serie incentrata sul salone di bellezza più famoso della tv. Grandissimo spazio nel corso del quinto episodio sarà dato a uno dei personaggi storici più amati della fiction della Ares e cioè Annalisa Bottelli, interpretata dall'attrice Giuliana De Sio. Annalisa, insieme a Luca, rappresenta una dei veterani della precedente serie de Il bello delle donne andata in onda negli anni duemila e ora ritroveremo la Bottelli alle prese con amore e intrighi. La donna accetta di sposare Pietro ma il suo matrimonio sembra non cominciare sotto i migliori auspici. Infatti, Annalisa continua ad essere molto gelosa ed irascibile e mette in pericolo il suo rapporto con l'uomo, candidato alla guida del suo partito. In realtà, Pietro ha veramente un'amante e i sospetti di Annalisa potrebbero essere veramente fondati. A sedurre Pietro, infatti, è la sua segretaria. In città, intanto, arriva direttamente dalla campagna la figlioccia Sabrina e Annalisa vede in lei una possibile alleata, ma sarà veramente così?

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Il bello delle donne è tornato il 13 gennaio su Canale 5 dopo ben 13 anni di assenza dalla televisione italiana e sono tante le novità in questa nuova stagione. Innanzitutto, l'azione si è spostata a Roma, dove Luca ha aperto un nuovo salone di parrucchiere grazie a Jessica, una romana verace, François e Germana. Le tre donne si sono coalizzate contro Sam, ex fidanzato di Jessica che ha avuto un passato in comune con tutte e tre. Jessica si è innamorata di Nino e dopo una serie di intrighi e incompresioni i due si sono sposati. Nel frattempo, una tragedia si è abbattuta sul bello delle donne. Infatti, la manicure del locale, Evelina, sembrava aver finalmente trovato la serenità sentimentale accanto al giovane Piero ma la felicità tra i due si è interrotta troppo presto. Evelina ha scoperto di avere un tumore allo stadio terminale ed è morta sconvolgendo tutti i suoi cari. Intanto, l'avvocato Delia, dopo più di trent'anni di matrimonio, scopre un segreto su suo marito: Giancarlo vuole diventare donna. Dopo un difficile percorso di accettazione, la famiglia fa quadrato attorno a Giancarlo che si appresta a diventare Gabriella a Casablanca mentre anche per Annalisa arriva un momento tanto atteso: la proposta di matrimonio di Pietro.

IL BELLO DELLE DONNE, ALCUNI ANNI DOPO: GLI ASCOLTI DELLA FICTION NON CONVINCONO (OGGI, 15 FEBBRAIO) - Negli anni 2000, Il bello delle donne è stato un grande successo di Mediaset, tanto da portare Canale 5 a produrne tre stagioni con attrici iconiche amatissime dal pubblico. Hanno fatto parte del cast della fiction, tra le altre, Stefania Sandrelli, Nancy Brilli, Virna Lisi, Anita Ekberg, Maria Grazia Cucinotta, Eva Grimaldi e le storie del salone di bellezza più famoso della tv sono ancora dei veri e propri cult. Per questo motivo, il ritorno de Il bello delle donne, Alcuni anni dopo era molto atteso da pubblico e critica ma questo revival si è rivelato tutt'altro che soddisfacente. Gli ascolti, infatti, sono andati via via peggiorando e non è da escludere una chiusura anticipata della fiction. Partita con una media di circa 3 milioni e 200 mila telespettatori con uno share del 14%, l'ultima puntata mandata in onda e cioè quella del 3 febbraio ha avuto un ascolto di poco più di 2 milioni e 500 mila telespettatori. Dati veramente poco incoraggianti, colpa forse dei primi due episodi molto al di sotto delle aspettative sia dal punto di vista della sceneggiatura che, sopratutto, della recitazione. In realtà, già dalla scorsa puntata, i commenti degli internauti sul web sono stati più entusiasti, parlando, finalmente, di un ritorno alle origini. Staremo a vedere come andrà stasera...

© Riproduzione Riservata.