IL COLLEZIONISTA/ Su Iris il film con Morgan Freeman e Ashley Judd

IL COLLEZIONISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 FEBRAIO 2017: IL CAST - Il collezionista è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller - poliziesco dal titolo originale Kiss the Girls, è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 1997 con la regia di Gary Fleder. Nel cast troviamo invece diversi volti noti del cinema hollywoodiano come Morgan Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, Tony Goldwyn, Brian Cox e Jay Sanders. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COLLEZIONISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 15 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Un uomo di nome Alex Cross (Morgan Freeman), criminologo e psicologo della polizia, sta affrontando una questione delicata all’interno della sua famiglia. Sua nipote è infatti scomparsa da un po’ di giorni e Alex sta impazzendo per la disperazione, vorrebbe poter fare qualcosa pur di uscire da questo incubo ma le forze delle ordine che stanno indagando su questo caso, in particolar modo l’ispettore Hatflied (Brian Cox) e gli agenti di polizia Davey (Alex McArthur) e Nick (Cary Elwes), pensano che il suo intervento potrebbe solo causare qualche interferenza alle indagini. Decide allora di agire per conto proprio e si reca nel South Carolina dove una giovane donna di nome Kate McTiernan (Ashley Judd) è riuscita a mettersi in fuga da un maniaco soprannominato Casanova che l’aveva rapita e la teneva prigioniera. Kate è una dottoressa, molto dedita al proprio lavoro che svolge e conduce una vita assolutamente tranquilla: mentre era nella propria casa, nel proprio letto a dormire, è stata rapita da un uomo che indossava una maschera. Indagando su di lui si scopre che il maniaco è un collezionista di donne belle e molto giovani. Kate racconta ad Alex di essersi svegliata all’interno di una sorta di grotta e che aveva capito dalle urla delle altre ragazze di non essere la sola prigioniera di Casanova. Tra queste ragazze, Kate afferma che ci sia anche la nipote di Alex e che la stessa ragazza e le altre sono tutte molto spaventate da quanto sta succedendo in quella grotta per mano del maniaco. Kate, però, dotata di grande coraggio ed essendo molto abile nel karate riesce in qualche modo a fuggire da quel nascondiglio così ostile. La ragazza però a causa del trauma subito è in ospedale ma accetta di aiutare Alex nella sua indagine che si rivelerà molto più pericolosa del previsto e che porterà ad una scioccante verità.

© Riproduzione Riservata.