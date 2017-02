IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 16 febbraio: tutto bene dai Santacruz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: TUTTO BENE DAI SANTACRUZ? - Mentre gli abitanti di Los Manantiales cercheranno di trovare un nuovo equilibrio dopo l'arrivo in paese di Camila, nella puntata de Il segreto di domani non mancherà lo spazio per i Santacruz, alle prese con i preparativi per il matrimonio a quattro tanto desiderato. Dopo che anche Severo ha chiesto a Candela di sposarlo, la felicità regnerà a Miel Amarga, anche se ci sarà poco da stare tranquilli con Donna Francisca pronta a portare a termine la sua vendetta. Le buone notizie non mancheranno anche tra i Castaneda: Mariana potrà cominciare a trasformare in realtà il suo sogno di aprire un negozio insieme a Gracia, mentre Nicolas potrà dedicarsi maggiormente al suo lavoro da fotografo. Unica nota dolente sarà la tristezza di Matias, ancora giù di morale per la partenza di Prado per Madrid. Sebbene abbia promesso alla fidanzata di essere forte e di scriverle tutti i giorni, sarà difficile riprendere la vita di tutti i giorni senza averla al suo fianco. Riuscirà a resistere a lungo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO - Bentrovati con le nuove anticipazioni e trame in riferimento alla nuova puntata de Il Segreto che vedrete in onda domani, giovedì 16 febbraio 2017. Nel frattempo però, come di consueto vi riproporremo un breve quanto esaustivo riassunto di ciò che andrà in onda questo pomeriggio, a partire dalle 16.20 circa come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Gli amici di Puente Viejo come sempre, saranno invasi dalle emozioni e gli stati d'animo fortemente devastanti ecco perché, i protagonisti della soap opera creano in televisione continue dinamiche che coinvolgono il pubblico da casa. Dopo aver ascoltato una conversazione tra Donna Francisca e Mauricio, Fe rimprovera fortemente il suo grande amico. Mariana e Nicolas nel frattempo ricevono in dono un prestito da Alfonso e Ramiro che comprare la casa ed un negozio proprio in paese. Rosario, insistendo molto, riesce a convincere Rafaela ad iniziare a lavorare nella locanda in maniera saltuaria. Questo e molto altro andrà in onda a breve sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, cosa accadrà invece domani pomeriggio a partire come sempre dalle 16.20? Fe chiederà in prestito a Donna Francisca seicento pesetas per entrare in affari con Onesimo ma la matrona del paese non l'accontenterà rifiutando di darle il suo danaro.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: RAIMUNDO E' DI NUOVO IN PERICOLO? - Nella puntata de Il segreto di domani continuerà a tenere banco una questione che sta causando grande preoccupazione in Donna Francisca e che in futuro non resterà priva di conseguenze. Gli anarchici saranno nuovamente attivi, tanto da avere organizzato un attentato ai danni di un proprietario terriero di Munia. Donna Francisca non potrà fare a meno di temere di essere a sua volta coinvolta in questi movimenti che si oppongono alle più facoltose persone di Spagna, ma non sarà questo l'unico pensiero. Attraverso Mauricio, infatti, la matrona scoprirà che Mauricio si è fatto nuovamente coinvolgere dalle recenti proteste, manifestando a sua volta a fianco dei lavoratori. Preoccupata che il suo ex possa cacciarsi nuovamente nei guai, la Montenegro chiederà a Mauricio di tenere sotto controllo il padre di Emilia, senza però fargli sapere le sue vere intenzioni. Farà bene a non fidarsi di colui, che già in passato è stato condannato all'esilio per un simile errore?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: FRANCISCA INCONTRA CAMILA - Quale migliore occasione dell'assenza di Hernando da Puente Viejo per incontrare Camila? La nuova arriva susciterà domani a Il Segreto l'interesse di Donna Francisca che, in un modo o nell'altro, riesce ad intromettersi nella vita di tutti i compaesani. Sarà per questo che, dopo essere venuta a sapere dell'importante novità a Los Manantiales, la Montenegro deciderà di porgere i suoi saluti alla vicina di casa, non rinunciando di inviare le sue solite frecciatine al veleno. Camila cadrà subito vittima delle moine della dark lady, dimostrandosi una persona ingenua e inaffidabile? Vogliamo segnalarvi che per fortuna, la cubana non seguirà le orme di Ines, che è riuscita a dimostrarsi la più ingenua protagonista de Il Segreto. Camila capirà di non potersi fidare della Montenegro, non diventando assolutamente la sua più cara amica... Siamo certi che se ne vedranno delle belle!

© Riproduzione Riservata.