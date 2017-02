IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Elias e Camila si scambiano un bacio, tradimento in vista?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL BACIO DI ELIAS E CAMILA - Con l'entrata in scena di Camila nelle puntate italiane de Il segreto, cresce la curiosità di scoprire qualcosa in più sulla nuova protagonista femminile della telenovela. Quale sarà il suo futuro? Sarà felice insieme al suo sposo Hernando? Con la consapevolezza che la strada verso la felicità sarà per loro lunga e impervia, ci sarà una persona che farà da antagonista alla coppia, mettendo i bastoni tra le ruote al loro amore. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Elias, il chimico che in varie occasioni ha già discusso con il suo datore di lavoro a causa delle differenti vedute nella gestione delle acque di Los Manantiales. Elias non ci metterà molto a rendersi conto di provare un forte sentimento nei confronti di Camila, cercando di convincerla che non potrà mai essere felice al fianco del freddo Hernando. E queste continue pressioni finiranno per sfociare in un bacio appassionato, del quale però Camila si pentirà immediatamente, convinta che il suo matrimonio debba avere almeno una possibilità.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: CAMILA DELUSA DA HERNANDO - La puntata de Il Segreto di oggi concederà nuovo spazio all'arrivo di Camila a Los Manantiales. La cubana si sarebbe aspettata di incontrare un marito gentile nei suoi confronti ma faticherà a nascondere la sua delusione quando Hernando sarà molto duro, anche senza un apparente motivo. Tra loro ci sarà grande freddezza, alla quale dovrà aggiungersi la partenza di Dos Casas da Puente Viejo per motivi di lavoro. Camila si ritroverà quindi in quella grande e sconosciuta tenuta, avendo al suo fianco la sola Beatriz, con la quale i rapporti saranno buoni fin dal primo giorno, anche se con qualche piccola incomprensione. Mentre i Dos Casas proveranno a creare una famiglia unita, anche se con grandi difficoltà, tale obiettivo potrà dirsi raggiunto per i loro vicini di casa Santacruz. I preparativi per il matrimonio a quattro saranno più attivi che mai, anche se un nuovo ostacolo sarà pronto a colpire ancora. Cosa avrà in mente Donna Francisca contro l'odiato rivale e tutta la sua famiglia?

