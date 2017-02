ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Raz Degan VS Massimo Ceccherini, i fans si schierano con l’israeliano (Oggi, 15 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN VS TUTTI: L’ATTORE ISRAELIANO PUNTA IL DITO CONTRO CECCHERINI – E’ ormai guerra aperta tra Raz Degan e Massimo Ceccherini. L’attore israeliano, nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2017, non solo è stato nominato insieme a Giacomo Urtis ma è stato anche definito un despota. Hli attacchi dei compagni hanno profondamente scosso l’attore che non riesce a capire il motivo della nomination soprattutto da parte dei non evoluti che non hanno vissuto con lui nell’ultima settimana. Raz, in effetti, è finito in nomination proprio per i voti ricevuti dai non evoluti. Del suo gruppo, infatti, l’ha nominato solo Giulia Calcaterra. L’israeliano ha così puntato il dito contro Massimo Ceccherini, reo di creare discordia all’interno del gruppo. In confessionale, Raz non nasconde la sua delusione nei confronti dell’attore toscano. “Stanno a pettinare le bambole, in puntata sono stato nominato da persone che non sono mai state con me. Massimo Ceccherini poi ha chiesto mille volte di andare via, non vuole stare qua, non è giusto”, afferma Degan. Uno sfogo legittimo quello di Raz che condivide anche il popolo del web, stanco di dover ascoltare le preghiere di Alessia Marcuzzi per convincere Ceccherini a non lasciare l’Isola.

© Riproduzione Riservata.