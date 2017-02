Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo / Anticipazioni 22 febbraio: chi sono le prossime protagoniste? (oggi, 15 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, continua nonostante le polemiche: cosa accadrà nella puntata che andrà in onda il 22 febbraio? Dopo l'episodio di stasera che vedrà protagonista la perfida Annalisa Bottelli - interpretata dalla bravissima attrice Giuliana De Sio - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, torna la prossima settimana con una puntata che vedrà un'altra storia prendere le redini del programma Mediaset. Cosa accadrà? Protagoniste del prossimo episodio sono due ragazze di nome Germana e Francoise, due amiche che sono state deluse dagli uomini e hanno avuto dei grossi problemi d'amore, che hanno deciso di vivere insieme nella stessa casa. Una sera sono sul divano di casa a guardare un film strappalacrime: una serata che sembra una come tante ma che invece prenderà una piega diversa. Dopo una bottiglia di vino e il film d'amore, tra le due succede qualcosa che cambierà a entrambe la vita.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO. QUALE SARÀ IL TEMA DELLA PROSSIMA PUNTATA? (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, prosegue con le sue storie che cercano di essere innovative e di stupire il pubblico un tempo come accadeva in passato. La serie televisiva non ha avuto però lo stesso successo del passato, nonostante i produttori abbiano cercato di ricreare quel clima di scandalo e polemica che aveva accompagnato Il bello delle donne quando andava in onda anni fa e faceva concorrenza a Commesse. Lo show ha trattato il tema della morte, in una toccante puntata con protagonista la fidanzata di Gabriel Garko, Adua Del Vesco, una giovanissima ragazza che ha scoperto di avere un tumore allo stadio terminale proprio poco prima di convolare a nozze con l'amore della sua vita. Oppure quello del cambio di sesso nella scorsa puntata, quando una moglie deve affrontare la voglia del marito di diventare una donna e cominciare una nuova vita. Quale sarà il tema del prossimo episodio? Lo scopriremo solo guardandolo!

