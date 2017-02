Ilary Blasi torna a Le Iene / Chi è stato il suo partner preferito nello show? La conduttrice lo svela

Ilary Blasi torna a Le Iene con Teo Mammucari: ma chi è stato il partner preferito nello show di Italia 1? La conduttrice lo svela - Ilary Blasi è pronta a tornare alla conduzione de Le Iene, ritrovando al suo fianco Teo Mammucari. La simpaticissima coppia si ritrova, dopo l'addio di Teo sostituito la scorsa stagione da Frank Matano e Giampaolo Morelli. La Blasi, nel corso delle tante edizioni che l'hanno vista alla guida de Le Iene, ha visto succedersi numerosi partner; ma qual è stato il preferito della moglie di Francesco Totti? Ilary Blasi lo svela in una recente intervista a La Stampa, dove ha una parola davvero per tutti coloro che l'hanno affiancata. Prte con Fabio De Luigi, che definisce: "La leggerezza. Quante risate"; quando si parla invece di Enrico Brignano, le considerazioni aumentano: "Enrico è una macchina: preciso, pignolo, preparato. Con lui non esisteva improvvisazione. Romano, ma laziale. Di calcio non ci capisco, non ho mai toccato l’argomento. Ma siamo entrambi del Toro, pigri e golosi".

Ilary Blasi torna a Le Iene, con chi vorrebbe ancora condurre lo show di Italia 1? la rivelazione - Ed ecco arrivare agli ultimi che l'hanno affiancata a Le Iene: Frank Matano e Giampaolo Morelli. "Frank lo sento davvero un po’ un figlio che ho visto crescere. - svela Ilary Blasi nel corso dell'intervista a La Stampa, poi su Giampaolo dichiara - Morelli simpatico, un superprofessionista attento al testo. Io e Frank facevamo la figura dei caciaroni". Dulcis in fundo arriva lui: Teo Mammucari. Sul partner che torna attuale a Le Iene, la Blasi dichiara: "Un amico vero, l’unico con cui ci si frequenta. Io ho un carattere morbido, mi adatto, lui non è facile da prendere. Ho messo subito in chiaro alcune cose. Ci siamo annusati, capiti e da allora siamo amicissimi".Infine un ultimo desiderio: "Con chi altri le piacerebbe condurre le Iene? La Blasi, anche in questo caso, è più che sicura della sua scelta: "Mi incuriosisce Claudio Bisio, mi piacerebbe una donna: sarebbe una novità vera".

© Riproduzione Riservata.