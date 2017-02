Julian Assange e Pamela Anderson / Flirt in corso tra l'attrice e il fondatore di Wikileaks? Rivelazioni inaspettate

Julian Assange e Pamela Anderson, flirt in conso tra l'attrice di Baywatch e il fondatore di Wikileaks? Inaspettate rivelazioni - Julian Assange e Pamela Anderson: vicinanze sospette. A quanto pare tra il fondatore di Wikileaks e la prorompente attrice ci sarebbe un'amicizia abbastanza particolare. È proprio Assange a svelare, in un'intervista alla radio australiana, quali sono i rapporti che lo legano alla bella Pamela Anderson, con la quale appunto si sospetta ci sia del tenero. "È attraente, come persona e come personalità, intelligente, non è per niente un’idiota. È scaltra. - ha dichiarato Assange, che aggiunge - Negli ultimi cinque anni ha fatto più tentativi lei di tirarmi fuori di qui che Gillard, Rudd, Abbott e Turnbull messi insieme. Non sta a lei fare il dovere del governo australiano. Mi piace, è grandiosa, non rivelerò i dettagli privati: io proteggo le mie fonti". Pare proprio che Pamela Anderson abbia fatto visita ben sei volte negli ultimi cinque mesi. Per l'attrice nota pèer Baywatch nonchè ex coniglietta di Playboy, Assange è 'un eroe'. ‘Page Six’ ha inoltre notato che la Anderson, ogni volta che è entrata all'ambasciata londinese dell'Ecuador, ha sfoggiato abiti molto provocanti. E quando l'intervistatrice scerza con Assange, chiedendogli di invitarla al suo matrimonio con la Anderson, la risposta di Julian è "Ok".

