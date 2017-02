Justin Bieber/ News, il cantante geloso di The Weeknd: nuove frecciatine sui social (oggi 15 febbraio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE E' GELOSO DI THE WEEKND, NUOVE FRECCIATINE (OGGI 15 FEBBRAIO 2017) - Justin Bieber sembra non abbia dimenticato la sua ex Selena Gomez, ora fidanzata con The Weeknd. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail' la popstar canadese avrebbe nuovamente attaccato il nuovo amore di Selena, proprio durante la notte dei Grammy. Justin Bieber ha fatto un video su Instagram Stories durante il quale gli veniva chiesto quale fosse la sua canzone preferita durante la manifestazione e la sua risposta è stata molto ironica: "Starboy di The Weeknd". Breve pausa e risata di ben quindici secondi per la popstar canadese, rendendo subito chiaro a tutti che in realtà prendeva soltanto in giro la canzone del suo 'rivale in amore'. "Dobbiamo finire ora. E’ stato troppo divertente" le parole di Justin Bieber prima di terminare il video. Justin ha deciso di non presentarsi ai Grammy nonostante le sue nomination visto che sentiva di non aver nessun premio in quella serata, dove erano invece presenti Selena Gomez e The Weeknd.

