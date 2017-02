LE IENE SHOW/ Servizi e anticipazioni puntata 15 febbraio 2017: Matteo Viviani e le bufale, Nadia Toffa ai ‘Bipiani di Ponticelli’

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017: TORNA LA COPPIA ILARY BLASI/TEO MAMMUCARI - La prima puntata de Le Iene Show del nuovo anno è andata in onda la scorsa domenica sotto la guida dei cinque inviati: per quanto riguarda l’appuntamento infrasettimanale, invece, ci sono due grandi novità per i telespettatori, da segnare con cura in agenda. A differenza delle puntate del 2016, il giorno designato per la messa in onda sarà il mercoledì, dal momento che Italia 1 il martedì sera sta trasmettendo gli episodi delle serie dedicate ai supereroi, The Flash, Arrow, Gotham e Supergirl. Le Iene Show, dunque, slittano di un giorno: ma c’è di più, molto di più. Ilary Blasi, naturalmente, è pronta a fare capolino sulla rete Mediaset, e al suo fianco questa volta ci sarà nientemeno che l’ex compagno di avventure Teo Mammucari. Ebbene sì: si archivia il trio composto da Giampaolo Morelli e Frank Matano per ridare spazio alla mitica coppia che a lungo ha appassionato i telespettatori de Le Iene Show. Un vero e proprio, graditissimo naturalmente, ritorno al passato. Andiamo a scoprire quali saranno i servizi che verranno presentati stasera, per la seconda puntata di questo 2017.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017: MATTEO VIVIANI E LE BUFALE - Tra i servizi che verranno annunciati durante la puntata de Le Iene Show in programma stasera, mercoledì 15 febbraio 2017, ce ne sarà uno di Matteo Viviani tutto dedicato alle cosidette Fake News, meglio conosciute come Bufale. Un fenomeno che, specie nell’ultimo periodo, sembra impazzare sul web: tantissimi personaggi celebri, non solo del mondo dello spettacolo, hanno visto circolare notizie sul loro conto che non corrispondono affatto alla verità. L’attore di Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin, per esempio, è stato dato per morto più di una volta, nonostante sia vivo e vegeto. Proprio di recente, la Presidente della Camera Laura Bordini ha chiesto che da parte di “social network, media, imprenditori e cittadini” venga aumentato l’impegno per combattere questo fenomeno, che non fa altro che disinformare e alimentare, talvolta, odio. Matteo Viviani, per Le Iene Show, ha dunque incontrato due debunker, ovvero due persone che si occupano di andare alla caccia delle bufale che circolano sul web per riuscire poi a smascherarle. L’inviato del programma di Italia 1 cercherà di capire chi si nasconde dietro la creazione delle Fake News.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017: NADIA TOFFA A NAPOLI PER I ‘BIPIANI DI PONTICELLI’ - Un altro servizio in programma stasera a Le Iene Show è quello di Nadia Toffa, che si è recata a Napoli, presso il quartiere di Ponticelli. La iene ha documentato la situazione di circa 400 cittadini che vivono all’interno di veri e propri container che contengono amianto, in condizioni sanitarie decisamente precarie. L’area di Ponticelli che ospita queste abitazioni viene chiamata “Bipiani di Ponticelli”: i container sono stati costruiti negli anni ’80, in seguito al terremoto di Irpinia, ed è facile dunque concludere che buona parte degli inquilini all’interni dei “Bipiani” risieda lì da oltre 25 anni. Nadia Toffa parlerà prima con le famiglie che vi abitano, e il responso che ne restituirà sarà drammatico: molti sanno che le condizioni non sono ottimali e sopratutto che i rischi per la salute sono alti, ma quella è diventata la loro unica chance. Nel 1992 l’amianto è stato classificato come materiale cancerogeno e la sua pericolosità è legata al deterioramento della sostanza stessa. Nadia Toffa, per Le Iene Show, incontrerà anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

