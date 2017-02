Luigi Tenco / Chi è? Nel film Dalida, il cantautore e la sua morte nelle mani di Alessandro Borghi

LUIGI TENCO, CHI È? NEL FILM DALIDA CI SARA' SPAZIO PER LA SUA STORIA? (OGGI, 15 FEBBRAIO) - Dalida è il film tv che andrà in onda questa sera su Raiuno e che porterà sullo schermo la storia della famosa cantante sin dalla sua nascita al Cairo e fino alla sua morte a Parigi nel 1987. Saranno tanti i personaggi coinvolti in questa produzione italo francese e tra questi non poteva mancare il suo presunto amore, Luigi Tenco, che per gli spettatori avrà il volto di Alessandro Borghi. Il famoso attore romano classe '86 sarà sullo schermo per la sua prima produzione internazionale. Dopo il successo di Suburra la sua carriera ha avuto una vera e propria impennata e il film Dalida non potrà far altro che confermare la sua bravura. Per preparare il suo Luigi Tenco, Borghi ha dovuto lavorare molto su voce e mimica studiando il cantautore in La cuccagna in cui ha interpretato sè stesso. Sarà davvero credibile nei panni di questo personaggio ombroso e misterioso?

LUIGI TENCO, CHI È? LA SUA STORIA E IL SUO MISTERO - Dalida porterà sul piccolo schermo la storia della famosa cantante francese, le sue sfumature, il suo carattere ma anche il dolore che si è portata dentro e che, forse, l'ha portata alla morte nel 1987. Il suo nome non è slegabile da quello di Luigi Tenco suo grande amore (anche se una conferma ufficiale non c'è mai stata. Proprio in questi giorni al Festival di Sanremo, Carlo Conti ha voluto ricordare Luigi Tenco a 50 anni dalla sua morte ancora avvolta nel mistero. Secondo la cronaca del tempo, Luigi Tenco si suicidò a 28 anni proprio nella settimana dedicata al Festival di Sanremo, il 27 gennaio del 1967. Da quel giorno le ipotesi e le teorie si sono moltiplicate tanto da formare due vere e proprie fazioni: da una parte chi trova giusta la teoria del suicidi e chi, lasciandosi andare a teorie più complottiste, pensa che si sia trattato di omicidio. Tenco, nato in provincia di Alessandria ma cresciuto a Genova, era considerato proprio tra i maggiori esponenti della genovese di cui facevano parte altri importanti cantautori italiani: Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. Tenco si presentò a Sanremo con la cantante francese Dalida con la canzone “Ciao amore ciao”. Fu proprio questa la canzone che cantò quel gennaio del 1967 annunciando "Questa sarà l'ultima volta". Quella stessa sera tornò in albergo, nella sua camera, dove venne ritrovato il giorno dopo senza vita ucciso da un colpo di pistola alla tempia.

