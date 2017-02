MASTERCHEF ITALIA 2017/ Ed. 6 anticipazioni e news: Michele Pirozzi conquista i social, chi sarà eliminato? (oggi, 15 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 2016, ED.6: MICHELE PIROZZI CONQUISTA I SOCIAL, CHI SARÀ ELIMINATO? (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Masterchef Italia 2017 tornerà domani sera, alle 21.15, come sempre su Sky Uno Hd e nel corso del nuovo appuntamento la squadra di aspiranti chef dovrà vedersela, ancora una volta, con una serie di prove di altissimo livello alla scoperta degli ingredienti più raffinati e dei metodi di cottura più elaborati. Ma chi fra loro riuscirà a conquistare i palati dei giudici e ad accedere così al livello successivo? Nella puntata di giovedì scorso, il pubblico ha detto addio a tre fra i più talentuosi protagonisti di questa edizione, si tratta di Roberto Perugini, Mariangela Gigante e Giulia Brandi, che prima di lasciare la cucina di Masaterchef ha avuto la possibilità di ballare un ultimo walzer con Joe Bastianich. Ancora in gara, invece, otto concorrenti: Loredana, i giovanissimi Valerio e Michele, Margherita, Gloria, Gabriele e Michele. Proprio quest'ultimo, nella giornata di ieri, ha approfittato della festività di San Valentino per fare gli auguri a tutti gli innamorati direttamente dal suo profilo social e condividendo una simpatica gif che lo immortala, nel corso dell'ultima esterna, alle prese con un frullatore impazzito. "Un frullato d'amore per un giorno così speciale? Sarebbe l'ideale...occhio però a non combinare disastri! Auguri a tutti voi che in un modo o nell'altro, saprete coniugare il verbo #AMORE #MasterChefIt", scrive il concorrente. cosa succederà nella puntata di stasera? Per vedere il breve filmato direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.