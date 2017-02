MOM 4 / Anticipazioni puntata 15 febbraio 2017: Adam e Bonnie verso la rottura?

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Se non mi sballo, non ballo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Bonnie (Allison Janney) e Christy (Anna Faris) si preparano ad andare ad una nuova riunione del gruppo, mentre Adam (William Fichtner) sembra aver trovato una tecnica perfetta per accettare questa parte degli impegni della compagna: bere birra. Una volta sul posto, Bonnie scopre con orrore che fra coloro che parleranno quel giorno c'è anche Jeanine (Rosie O'Donnell), una sua ex fidanzata con cui stava quando Christy era molto piccola. La donna è ormai sobria da oltre 20 anni, ma ricorda bene che parte della sua svolta è dovuta proprio a Bonnie ed al suo carattere difficile. Nonostante questo i rapporti fra Janine e Bonnie sembrano essere rimasti piuttosto buoni, ma ancora di più fra la donna e Christy. Durante il ritrovo al bar successivo alla riunione, Bonnie non fa altro che cercare di tenere testa alla sua rivale, che finisce per ingaggiare una battaglia fra sponsor anche con Marjorie (Mimi Kennedy). Mentre conversano delle reciproche vite, Jeanine scopre inoltre che Christy sta ancora studiando per diventare avvocato e le propone di fare visita all'agenzia immobiliare che ha aperto anni prima, in previsione di un cambio di mansione. Bonnie ovviamente cerca di contrastare l'influenza dell'ex amante sulla figlia, ma senza troppo successo. Una volta a casa, deve inoltre mettere un freno alla curiosità di Adam, nel momento stesso in cui realizza che ha avuto una relazione con Jeanine. Quest'ultima invece ammalia Christy mostrandole il lavoro all'azienda e di come fra i suoi collaboratori più pagati vi sia anche chi ha studiato giurisprudenza. Una delle dipendenti, infatti, non riusciva a trovare alcun tipo di lavoro ed uno dei clienti, fra i meno paganti, è arrivato anche a trafiggerla con una matina. Sorpresa dalla realtà de mondo lavorativo, Christy inizia a valutare la possibilità di abbandonare gli studi e cambiare prospettiva professionale. Adam invece è curioso di sapere ogni piccolo risvolto della relazione fra Bonnie e Jeanine, riempendo la donna di domande su qualsiasi particolare. Alla fine cambia atteggiamento quando Bonnie inizia a fantasticare su alcune lotte nudo che faceva con i compagni delle scuole medie.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "SE NON MI SBALLO, NON BALLO" - Dopo una parentesi felice, Mom 4 provocherà una nuova ondata di tensioni per alcuni dei protagonisti. Focus sulla relazione fra Bonnie e Adam, che sembra attraversare una fase turbolenta. Pur di arrivare ad una soluzione, entrambi arriveranno a dirsene di tutti i colori. Che cosa sarà successo? Si tratta solo di una crisi passeggera oppure il loro rapporto non potrà più essere recuperato? Bonnie infatti ha scoperto che Adam ha l'abitudine di fumare della marijuana subito dopo i loro incontri amorosi, scoperta che la fa sentire poco desiderabile e attraente. Christy ovviamente cercherà ancora una volta di fare da paciere fra la madre ed il compagno, ma la sua intromissione non farà che peggiorare ancora di più la situazione.

