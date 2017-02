NCIS - Unità Anticrimine 14 / Anticipazioni puntata 15 febbraio 2017: Gibbs fra attacchi bomba e assassini misteriosi

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima TV assoluta. Saranno il secondo ed il terzo, dal titolo "Essere cattivo" e "Segreto professionale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due ufficiali saltano in aria mentre stanno ritornando a casa in macchina, subito dopo aver assistito ad un evento scolastico della figlia. L'uomo rimane ucciso sul colpo, mentre la moglie, a sua volta Ufficiale di Marina, rimane leggermente ferita. In base all'analisi dell'auto, Abby (Pauley Perrette) trova un grande quantitativo di materiale esplosivo, che fanno pensare ad un attentato mirato. Intanto, Gibbs (Mark Harmon) deve destreggiarsi con la dura convivenza forzata con Fornell (Joe Spano), ancora in convalescenza in seguito alla sparatoria, mentre Ellie (Emily Wickersham) ha un duro confronto con Alex Quinn (Jennifer Esposito), un Maggiore della Marina con cui ha frequentato l'Accademia e che non sembra ricordarsi di lei. Più tardi, la squadra scopre che uno dei criminali coinvolti è in realtà un agente sotto copertura dell'NCIS, incaricato di sorvegliare l'Accademia militare americana che è diventata sede di reclutamento per i gruppi terroristi. L'agente Torres (Wilmer Valderrama) risulta morto o disperso, ma Gibbs crede che possa essere passato dalla parte opposta della barricata. Seguendo l'alias di Torres, Gibbs è in grado di rintracciarlo, ma rivela che durante gli anni di copertura è riuscito ad entrare in contatto David Silva (Nicholas Gonzalez), figlio di uno dei più grandi trafficanti di armi, Leo (Juan Carlos Cantu). Per entrare nella sua cerchia, ha dovuto prendere le distanze dall'NCIS e fidanzarsi con la figlia Elena (Sol Rodriguez). All'arrivo della sorella in Paese, la sua copertura è quindi saltata e non ha fatto in tempo ad avvisare Lucia (Pilar Holland). In quella giornata si svolgerà un importante summit per il mercato pertrolifero e Torres richiede di poter partecipare alla missione, per assicurarsi che Leo non perseguiti la sua famiglia. Durante il faccia a faccia con il criminale, Torres rivela a Leo di avere una chiavetta che potrebbe incastrarlo e che eviterà di consegnare all'NCIS in cambio della salvezza per se stesso e la sorella. Anche se David pensa che stia mentendo, Leo si ripromette di valutare la sua proposta. Più tardi, Ellie scopre che Quinn sta solo fingendo di non ricordarsi con lui, mentre la squadra conclude che Elena potrebbe essere chi ha creato l'ordigno. Durante un incontro con Torres, la ragazza nega, ma l'agente ha un detonatore al di sotto della sedia. Intuendo che Leo non si fermi di fronte nemmeno alla possibilità di uccidere la propria figlia, Torres va in escandescenza e cerca di farsi giustizia personale, ma Gibbs lo affronta. La squadra realizza in seguito che i Silva attaccheranno un giudice che sta per partecipare ad un evento, ma grazie all'azione congiunta fra Gibbs e Torres il caso viene risolto. Il leader dell'NCIS propone a Torres di rimanere in squadra, ma anche a Quinn, come nuovi membri dell'NCIS.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "ESSERE CATTIVO" - Quinn e Torres si trovano al primo giorno di lavoro con la squadra, che sta indagando su un decesso avvenuto durante una riunione di Quantico. Scoprono che la vittima si trovava nel bel mezzo di una lite con qualcuno che è morto di recente e che ai tempi della scuola era considerato un bullo. In seguito l'NCIS trova una bomba, molto probabilmente attribuito al primo decesso. Abby scopre in seguito che l'ultima vittima è stata invece avvelenata venti minuti prima della riunione in cui si trovava l'ufficiale e che quindi deve è collegato con l'omicida. Nell'appartamento vengono ritrovate delle prove che fanno pensare all'esistenza di un complice.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "SEGRETO PROFESSIONALE" - Un ufficiale dei Marines salta giù dal palazzo in cui vive e si rivela essere un paziente della dottoressa Confalone. La terapeuta è convinta che l'ufficiale non si sarebbe mai suicidata e che piuttosto qualcuno potrebbe averla uccisa. Tuttavia, la Confalone non può rivelare il motivo per cui ha questa convinzione, per via del segreto professionale. La squadra trova in seguito alune anomalie, ma non abbastanza da giustificare l'ipotesi di omicidio. Quando l'ufficiale muore in ospedale, la Confalone infine rivela a Gibbs che la donna stava indagando sull'omicidio di una persona che conosceva e che aveva scoperto chi era l'assassino.

© Riproduzione Riservata.