Nicole Minetti/ Oggi, la nuova vita da dj (e non solo) dell'ex consigliere regionale

Nicole Minetti pronta a tornare in Italia? Le novità sull'ex consigliera regionale e la nuova vita da dj - "Dicono che ci sia in giro la voce di un gran ritorno. Quello di Nicole Minetti. Potrebbe tornare presto in città. Chissà perché? E chissà per quanto? Ah, saperlo...", è questa l'indiscrezione lanciata da Dagospia nelle ultime ore. Dell'ex consigliera regionale si è tornato a parlare negli ultimi giorni dopo la news lanciata da Diva e Donna che ha accennato alla nuova vita da dj. “L'ex consigliera regionale della Lombardia, Nicole Minetti – scrive la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - ha detto addio al fidanzato inglese Damien dopo due anni d'amore ed è tornata vicina all'imprenditore Giuseppe Cipriani con cui in passato ha vissuto una storia tira e molla. Nicole che vive a Ibiza ha cominciato una nuova vita: la sua attività da deejay va alla grande. È sempre più richiesta dai locali, anche all' estero e dietro la consolle gira il mondo”. Starebbe insomma riscuotendo un grande successo la bella Nicole Minetti come dj e presto potrebbe tornare in Italia, paese che l'ex consigliera della regione Lombardia aveva deciso di lasciare per evitare nuovi problemi giudiziari, visto che in passato era stata condannata in appello a tre anni per favoreggiamento della prostituzione.

