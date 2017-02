Nuovo concorrente Isola dei Famosi 2017 / Giulia Salemi, Anna Falchi, Aldo Montano e Tina Cipollari i possibili sostituti di Andrea Marcaccini

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Marcaccini squalificato: spuntano i nomi dei possibili sostituti - La squalifica di Andrea Marcaccini dall'Isola dei Famosi ha aperto nuove possibilità per quanto riguarda il cast dei naufraghi. La produzione sta vagliando i probabili sostituti del modello e fashion blogger ed ecco spuntare i primi nomi. È Novella 2000 a svelare che la scelta sia ormai molto vicina e che sono tre i nomi dei candidati ad iniziare una nuova avventura all'Isola dei Famosi. Il primo è quello di Giulia Salemi, la modella ormai sempre più presente nel mondo dello spettacolo. Il secondo è invece quello della nota attrice Anna Falchi, che più volte è stata indicata come possibile concorrente. Il terzo è invece Aldo Montano, che ha lasciato la giuria di Selfie - Le cose cambiano per stare accanto alla compagna, in procinto di partorire. Si parla inoltre di possibili trattative con Tina Cipollari (ipotesi che, tuttavia, appare molto più difficile da concretizzare), mentre sfuma la possibilità di vedere Renzo Bossi, pare, per la richiesta di un cachet troppo alto.

Claudio e Mario, da Uomini e Donne all'Isola dei Famosi 2017? L'indiscrezione e una candidatura spontanea - Ma non è tutto: nuove indiscrezioni sui nuovi possibili naufraghi dell'Isola dei Famosi arrivano dal settimanale Chi. "Saltata' per problemi contrattuali la trattativa per portare all‘Isola dei famosi Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli - si legge sul noto settimanale - la prossima coppia che potrebbe salpare per l'Honduras è quella formata dai tronisti dei record (di share) Claudio Sona e Mario Serpa, ribattezzati i #Clario dal popolo del web, che li adora e scalpita per rivederli". Dopo le voci sulla possibile partecipazione di Lucas Peracchi a Giulia De Lellis, poi sfumate, Claudio e Mario sembrano invece quasi certi. Intanto arriva anche un'altra candidatura: quella del campione di pallanuoto Amaurys Pèrez che, sempre al settimanale Chi, ha dichiarato: "Ho detto di no al Grande Fratello Vip perché non era nelle mie corde. Però farei una eccezione per L'isola dei famosi. Sono scettico ma potrei provarci. Del resto il fisico non mi manca".

